Magaly TV La Firme es uno de los programas de entretenimiento y farándula más exitosos del país. Conducido por Magaly Medina, el espacio ha cambiado de nombre con el pasar de los años, pero nunca de conductora. A su manera ha logrado mantenerse vigente en la televisión peruana. Aquí te contamos lo que necesitas saber para sintonizar el programa televisivo de prensa rosa.

¿A qué hora inicia Magaly TV la Firme?

Magaly TV La Firme se emite EN VIVO de lunes a viernes en el horario de las 9:45 p.m. hasta las 11:00 p.m. Se presenta a diario a excepción de sábados y domingos, y solo en ocasiones no se emite por diferentes motivos como eventos de mayor envergadura, motivos personales de la conductora, etc. En estos casos, se informa al público a través de las redes sociales.

¿Dónde ver Magaly TV la Firme EN VIVO?

El programa de espectáculos se emite a lo largo de la semana y puedes sintonizarlo desde diferentes vías. La vía tradicional es a través de la señal de ATV EN VIVO por cable. Asimismo, la emisión también está disponible por la web de ATV vía online y las redes del programa como Facebook y Youtube (LINK).