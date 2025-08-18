Magaly Medina regresa a la televisión en una nueva edición de su popular programa en este 2025. En las próximas líneas te contamos todo para poder seguir el formato transmitido en vivo por TV, online y otros detalles como el horario e invitados.

¿A qué hora inicia Magaly TV la Firme EN VIVO?

Si quieres sintonizar el programa de la popular Urraca, Magaly TV: La Firme” se emite EN VIVO de lunes a viernes en el horario de las 9:45 p.m. hasta las 11:00 p.m. En ciertas ocasiones, la conductora informa a sus seguidores a través de sus redes sociales personales cuando no se emitirá el programa por motivos de fuerza mayor o eventos como Clasificatorias, clásicos de fútbol u otras fechas.

¿Dónde ver Magaly TV la Firme?

Como menciones el programa de espectáculos se emite a lo largo de la semana y si eres seguidor de la polémica conductora hay muchas formas de seguir su contenido. El primero es a través de señal de ATV EN VIVO por cable y la web del canal.

¿Cómo seguir Magaly TV La Firme vía online?

Asimismo, si no tienes un televisor o acceso a la web. Hay otras formas para sintonizar Magaly TV La Firme, si tienes Movistar Play con ello podrás acceder al programa sin ningún tipo de restricción. Solo crearte una cuenta en el aplicativo y contar con el servicio.

Asimismo, otra manera más simple de ver el programa de manera online, es a través de la plataforma oficial de Magaly TV La Firme en Youtube (LINK), ingresa al link y te llevará al canal oficial de Magaly, donde retransmiten el minuto a minuto EN VIVO de todo el programa de forma paralela. Por último, también puedes acceder a su cuenta oficial de Facebook donde podrás seguir de la misma manera lo último de la farándula.