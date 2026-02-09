‘Magaly TV, la Firme’ regresa HOY EN VIVO con explosivo ‘ampay’: Hora, canal TV y más de la nueva temporada

Por Redacción EC

Tras unas merecidas vacaciones, , retorna a las pantallas de ATV este lunes lanzando avance de lo que promete ser un impactante ampay de alguien que “enamoró a todos con su historia de amor”, y terminaba siendo “el esposo y el caballero ejemplar”. La popular ‘Urraca’ vuelve con una nueva temporada de “Magaly TV, la Firme” y genera gran expectativa con los nuevos ampays y exclusivas que prometen remecer la farándula nacional. Para seguir el programa EN VIVO este lunes 9 de febrero deberás seguir la señal de ATV desde las 9:45 de la noche.

