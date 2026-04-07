Por Redacción EC

En el Perú, Katia Condos y Federico Salazar han sido considerados una de las parejas más queridas y sólidas, hasta que recientemente anunciaron con mucho pesar el final de su historia de amor tras treinta años juntos. Con miles de seguidores, ambos compartían a través de las redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. Aunque, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracterizaba por el respeto y la complicidad, sorprendieron a sus seguidores y a la comunidad artística al hacer público su separación. De hecho, la presentadora de televisión sorprendió al revelar que no esperaba que su matrimonio finalizara en algún momento. Así, en medio de especulaciones por conocer los motivos de la ruptura, el programa de Magaly Medina difundió sorprendentes imágenes en las que se ve a la figura de América TV muy abrazado con una mujer dentro de un departamento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.