En el Perú, Katia Condos y Federico Salazar han sido considerados una de las parejas más queridas y sólidas, hasta que recientemente anunciaron con mucho pesar el final de su historia de amor tras treinta años juntos. Con miles de seguidores, ambos compartían a través de las redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. Aunque, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracterizaba por el respeto y la complicidad, sorprendieron a sus seguidores y a la comunidad artística al hacer público su separación. De hecho, la presentadora de televisión sorprendió al revelar que no esperaba que su matrimonio finalizara en algún momento. Así, en medio de especulaciones por conocer los motivos de la ruptura, el programa de Magaly Medina difundió sorprendentes imágenes en las que se ve a la figura de América TV muy abrazado con una mujer dentro de un departamento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

FEDERICO SALAZAR ES CAPTADO ABRAZANDO A UNA MUJER DENTRO DE SU DEPARTAMENTO TRAS SU SEPARACIÓN CON KATIA CONDOS

Luego de varias semanas de que Katia Condos y Federico Salazar hicieran pública su separación tras más de treinta años, en las últimas horas el periodista ha llamado la atención de la prensa de espectáculos y de sus seguidores. De acuerdo con las imágenes reveladas por ‘Magaly TV La Firme’, el periodista fue captado el pasado 31 de marzo ingresando a un departamento en el distrito de La Molina para encontrarse con una mujer identificada como Erika Manrique, quien forma parte del círculo pintoresco de la farándula peruana junto a ‘La Negra Petróleo’ y Geni Alves. Así, el video muestra al presentador de noticias, quien vestía un pantalón jean y un polo amarillo, ingresando a la vivienda de Manrique durante tres horas, lo que evidenciaría una gran amistad entre ambos por la confianza mostrada e incluso por el fuerte abrazo que compartieron antes de despedirse.

Eso no es todo, el programa de Magaly Medina se comunicó con la mujer para consultarle sobre las imágenes, a lo que ella respondió que no tiene ningún romance con él, argumentando que ambos se encuentran solteros. Inclusive, aseguró que tenía conocimiento sobre la separación con Katia Condos antes de que se haga público en los medios. “Yo vivo sola, yo no tengo a quien darle explicaciones de nada, por si acaso, soy una mujer libre y él también. Claro que me ha contado las cosas que han pasado…Ese mismo día yo me enteré porque él me avisó en la mañana, el mimo día que salió. O sea, él me dijo: ‘me voy a separar’, en la mañana me avisó y en la tarde salió el comunicado. Yo a Katia la conozco, solamente, por referencias de él, yo no la conozco, pues por la televisión. No sé si ella sabrá de mí. Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia”, explicó Manrique.

REBECA ESCRIBENS SE CONMUEVE AL HABLAR SOBRE EL FIN DE LA RELACIÓN DE KATIA CONDOS Y FEDERICO SALAZAR

El pasado 11 de marzo, Katia Condos y Federico Salazar pusieron fin a su historia de amor tras más de 30 años. Esta relación, que inició en los años noventa, cierra una etapa que estuvo marcada por amor, respeto y admiración. En ese contexto, en una edición de ‘América hoy’, Rebeca Escribens, amiga y compañera de la actriz peruana, no dudó en referirse, visiblemente conmovida, al reciente anuncio, señalando que le resultaba complicado hablar del tema en señal abierta debido al cariño que siente por ambos. Asimismo, la conductora de televisión indicó que, pese a que no exista una relación formal, ambos mantendrán un fuerte vínculo familiar.

“Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común. Efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años, uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir. Ellos son una familia pase lo que pase, siempre (...) Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”, sostuvo Escribens, entre lagrimas.