Magdyel Ugaz, reconocida por su icónico papel de ‘Teresita’ en la serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha utilizado su plataforma en Instagram para dar visibilidad a una batalla personal: la endometriosis. Con una honestidad conmovedora, la actriz compartió los intensos dolores que enfrenta diariamente y el profundo impacto que esta enfermedad tiene en su vida. No solo describió el sufrimiento físico, sino que también expuso el elevado costo económico de su tratamiento, buscando generar conciencia sobre una condición que afecta a innumerables mujeres. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

¿QUÉ DIJO MAGDYEL UGAZ RESPECTO A LA ENFERMEDAD CON LA QUE VIVE?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz abrió su corazón respecto a la endometriosis, una enfermedad con la que ha lidiado durante muchos años y que, aunque le ha generado temor en distintos momentos, no ha logrado vencer su fortaleza. Magdyel Ugaz dejó en claro que, a pesar de las dificultades, ha aprendido a enfrentar este desafío con resiliencia. “Hoy te escribo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarte que, aunque en muchas ocasiones me asustas, he aprendido a reconocer que no eres mi enemiga. Sé y entiendo que has venido a mostrarme mi poder, ese poder que en momentos dudé que tuviera, pero que hoy, con cada prueba y desafío que me presentas, se hace cada vez más evidente”, expresó la artista en su emotivo mensaje.

De igual manera, consideró importante hablar sobre el tema, ya que la ayuda de sus especialistas fue fundamental en este proceso: “He decidido hablar de ti con amor, sin pesimismo, para visibilizar una realidad que necesita ser comprendida y atendida. Al hacerlo, confío en que más especialistas se unirán a este camino, y que el sistema de salud atenderá de la manera que se merece para cuidar a las mujeres”.

Por otro lado, recordó el gran impacto que la enfermedad tiene en su estabilidad económica. “No solo enfrento un dolor físico intenso, sino también un desafío económico, y es vital que se hable abiertamente de ello para impulsar el cambio”, finalizó, según recoge el diario La República.

¿CUÁL ES EL ESTADO SENTIMENTAL DE MAGDYEL UGAZ?

El pasado 11 de septiembre de 2024, Magdyel Ugaz sorprendió a sus seguidores en Instagram con una emotiva publicación donde presentó a su novio y compartió sus sentimientos sobre la relación. La actriz reflexionó sobre el significado de su vínculo amoroso, destacando cómo, a pesar de sus diferencias, han elegido construir un camino juntos. “Somos tan distintos, y, sin embargo, cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida”, comentaba.

Ugaz confesó que, antes de conocer a su pareja, tenía una visión diferente del amor, pero su llegada transformó su perspectiva. “Durante mucho tiempo pensé que el amor podía esperar, que había otras prioridades que debían ocupar mi tiempo. Pero conocerte cambió todo. Me hiciste replantear lo que creía saber”, expresó.

Para concluir su dedicatoria, la actriz expresó que su camino está trazado de la mano junto a su compañero: “Ahora, caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso”.