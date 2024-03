Desde el 22 de febrero hasta el 12 de marzo, se desarrolló la segunda temporada de la obra teatral “Velas de Cumpleaños”, que narra de “una manera bella sobre la pérdida de un ser querido”, según su director Mikhail Page. Esta puesta en escena tuvo como protagonista a Érika Villalobos, quien estuvo acompañada por otros destacados actores, como Marisa Minetti, Manuel Gold, Macla Yamada, Eduardo Camino y Pold Gastelo.

Precisamente, uno de los intérpretes de la obra, Manuel Gold, participó en una entrevista para hablar sobre el proyecto y remeció las redes sociales tras brindar una íntima confesión sobre las personas que ha perdido en su vida y las que extraña. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MANUEL GOLD SOBRE LAS PERSONAS QUE EXTRAÑA EN SU VIDA?

El periodista Luis M. Santa Cruz dialogó con Manuel Gold tras ver una función de “Velas de Cumpleaños” y le preguntó cual es el ser querido al que extraña, con referencia a la obra teatral.

“Esta es obra trata mucho sobre la gente que ya no está, sobre extrañar. ¿A quién extraña particularmente y cómo te ha servido eso para armar esta obra?”, se le escucha preguntar al comunicador en un vídeo suyo de TikTok.

Tras escuchar la interrogante, el actor se sinceró y confesó extrañar a muchas personas, como a sus familiares mayores, ya que ninguno se encuentra vivo actualmente. “Bueno, tanta gente. Yo, por ejemplo, no tengo ningún ancestro vivo. O sea no tengo ningún abuelo, ninguna abuela viva. Mis padres tampoco. Entonces, a mí se me ha ido mucha gente”, respondió con honestidad.

“Y esta obra habla de eso, de cómo la gente llega y puedes tener momentos de felicidad. También sobre la vida, que significa pérdida, significa separaciones. Es parte de la vida”, indicó respecto a la obra.

Tras revelar que perdió a muchos seres queridos, aseguró que este factor de pérdida hizo que conectara con la obra en la que trabajaba. “Entonces sí. Conecto especialmente con esta obra. Me hace acordar a muchas personas de mi familia. Me hace acordar a mí mismo en algunos momentos de mi vida”, sostuvo.

Para concluir, señaló que es inevitable identificarse de alguna manera con la obra, pues te puede hacer recordar a algún familiar, a algún amigo o a ti mismo. “Creo que si no conectas con esta obra, algo anda mal contigo”, comentó entre risas.

¿DE QUÉ TRATABA “VELAS DE CUMPLEAÑOS”?

La sinopsis oficial de la obra describe lo siguiente: “Ernestina Mirabilia pasa su cumpleaños número 17 agonizando por su insignificancia en el universo. Muy pronto, es su cumpleaños número 18. Incluso más pronto tiene 41. En un abrir y cerrar de ojos, 70… 107. Cinco generaciones, una infinidad de sueños y un pastel horneado durante un siglo. Durante este viaje somos testigos de sus altibajos y de cómo la vida tiende a repetirse de una generación a la siguiente. Esta conmovedora y divertida obra lleva al público a través de los momentos destacados, desgarradores y extraordinarios que conforman la vida ordinaria de una mujer”.

¿QUIÉN ES MANUEL GOLD?

Es un actor peruano de 38 años que se hizo conocido por su papel de «Rocky» Rivera en la serie de televisión Los del Solar. Ha protagonizado películas nacionales como “La Luz en el Cerro”, “Como en el Cine” y “Rocanroll 68″.