En los últimos días, María Pía Copello ha acaparado los principales medios de espectáculos nacionales al estrenar uno de sus proyectos digitales más esperados: “Sin +Q Decir” en YouTube. Pese a las diversas críticas que ha recibido por parte de los internautas en las redes sociales, la presentadora de televisión utilizó unos minutos de su espacio para aclarar ciertas especulaciones. Tras ello, la popular empresaria presentó a sus tres nuevos jales que la acompañarán en esta temporada. Así, busca competir de igual a igual con otros programas de streaming que cuentan con mayor trayectoria en internet. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS FAMOSOS QUE ACOMPAÑARÁN A MARÍA PÍA COPELLO EN “SIN MÁS QUE DECIR”?

A través de sus plataformas oficiales, María Pía Copello anunció con bombos y platillos que el programa “Sin +Q Decir”, que se transmite a través del canal +QTV en YouTube, se estrenó este lunes 2 de febrero a partir de las 10:50 a. m. En ese sentido, en un inicio se dio a conocer que también estaría conformado por Daniela Darcourt y Dafonseka. Sin embargo, en la publicidad del programa se reveló que se unen al proyecto Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

@piacopellotiktok ¡Ya es un hecho! 🥹❤️ Este lunes 2 de Febrero a las 10:50AM: SIN +Q DECIR en @masqtvnetwork 🙌🏻 Estamos súper emocionados por todo lo que se viene 🥰 Esto es : Sin Más Que Decir. ¡Los esperamos conectados este lunes desde nuestro canal de YouTube! ¡Creemos una linda comunidad juntos!@d79rivera @Flavia Lopez @🃏dafonsekadb🃏 @Daniela Darcourt @Israel Dreyfus ♬ sonido original - gigisangria

Así, de acuerdo con la publicación, dicho programa de streaming tocará temas de actualidad, vida cotidiana y humor, con la participación activa de los seguidores. Y es que, el objetivo es formar una comunidad digital activa, en la que los usuarios puedan comentar e intervenir en el desarrollo de cada episodio en vivo. “Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, indicó Copello.

¿QUIÉNES SON LA COMPETENCIA DIRECTA DEL PODCAST DE MARÍA PÍA COPELLO?

Tras el estreno de “Sin +Q Decir” en YouTube, el programa de streaming de María Pía Copello competirá directamente con otros podcasts que dominan el horario, como: