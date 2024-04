Haciendo las veces de productora por primera vez, Maricarmen Marín volvió a la pantalla chica en 2024 mediante América TV. La popular cantante y actriz de 41 años interpretó a Ada Morales en ‘Súper Ada’, telenovela que generó gran expectativa al inicio, y en el camino terminó convirtiéndose en la preferida del horario estelar. A propósito de su éxito como artista, la ex Agua Bella se animó a probar las picantes alitas de “Preguntas que Arden” emitido por YouTube, revelando también detalles exclusivos sobre su vida personal, y asimismo respondiendo a preguntas vinculadas a la dificultad que le representa poder mantener privacidad siendo figura pública.

¿LE RESULTA DIFÍCIL A MARICARMEN MARÍN MANTENER SU VIDA EN PRIVADO?

Maricarmen Marín vive actualmente un momento de apogeo en su carrera artística debido al reciente éxito de “Súper Ada”, producción que fue emitida por América TV, y también a que desde hace varios años protagoniza una de las relaciones más consolidadas del medio junto a Sebastián Martins, el productor televisivo con quien tiene una hija, y no es difícil llevar su vida de pareja, por ejemplo, dentro del ámbito de la privacidad.

Es así como lo confiesa la cantante de 41 años que por cierto nunca ha sido ‘ampayada’, durante la conversación sostenida con Christopher Gianotti mientras probaba las alitas de “Preguntas que Arden” vía YouTube, expresando puntualmente que si todavía no ocurre, es “porque mi vida es bien tranquila, entonces a nadie le interesa”.

@soygianotti 🔥Hoy 9PM🔥Diviértete con el programa más picante de internet y una súper invitada Maricarmen Marín🥵 ♬ sonido original - SoyGianotti

“Soy bien aburrida para mi vida social”, expresaba Maricarmen Marín entre risas, y prácticamente confesando que Sebastián pese a ser 4 años menor que ella, es tan igual o más plácido en el sentido de salir a bailar o realizar actividades más públicas.

La protagonista de “Súper Ada” siempre ha mantenido un perfil lejos de los escándalos, y enfocado en entretener a seguidores ya sea con la música o actuación.

POR QUÉ MOTIVO SERGIO GALLIANI RECHAZÓ VOLVER A AFHS COMO ‘MIGUEL IGNACIO DE LAS CASAS’

Durante 8 temporadas entre 2009 y 2016, AFHS fue la teleserie más vista de la televisión peruana a través de América TV, canal de señal abierta que emitió los capítulos más cómicos y también estremecedores gracias al aporte del popular papá de ‘Fernanda’ interpretado por Sergio Galliani, quien como ‘Miguel Ignacio de las Casas’ confiesa haber descartado volver a las nuevas ediciones llevadas a cabo a partir de mediados de 2022.

En diálogo con Jesús Alzamora para el podcast “La Lengua” junto a su esposa y también actriz, Connie Chaparro, el recordado ‘Nachito’ cuenta mientras habla sobre la vitalidad y energía para continuar haciendo lo que más le gusta habiendo superado la barrera de los 50 años, que “por suerte a mí me siguen llegando miles de proyectos, y yo digo no, no, no”.

“Me invitaron para la renovación de AFHS y otras novelas más, y dije ‘no me voy a comer 12 horas del día, todos los días ahorita”, manifestó un Sergio Galliani que hoy prioriza según sus declaraciones, la buena calidad de vida por encima del tiempo que demandaría estar grabando escena tras escena pese al éxito alcanzado.

Recordemos, que así como ‘Miguel Ignacio de las Casas’, otros actores de AFHS entre el 2009 y 2016, también confesaron haber rechazado volver a partir de la temporada 9 producto de motivos similares vinculados sobre todo a los horarios que muchas veces dificultan la realización de otras actividades.

¿POR QUÉ RAZÓN MARIELLA ZANETTI VIVIÓ UN INCÓMODO MOMENTO CON JEAN PAUL SANTA MARÍA HACE VARIOS AÑOS? ESTO REVELÓ LA ACTRIZ

Tras el alejamiento de Christian Domínguez de “América Hoy”, Jean Paul Santa María se perfila como su reemplazante y luego de un divertido inicio junto a Ethel Pozo, Brunella Horna, entre otras conductoras, llegó el polémico momento del dime y direte con Leysi Suárez que terminó provocando la revelación de Mariella Zanetti acerca del incómodo instante vivido y protagonizado junto al exintegrante de ‘Gran Orquesta Internacional’.

Hace varios años, ambos personajes televisivos se conocieron, y según la exvedette comenzaron un diálogo amical que tiempo después, llegaría a su fin producto de una desconcertante llamada.

Luego de ver por primera vez a Jean Paul Santa María en el programa cómico que conducía, Mariella Zanetti confiesa que ella consideraba haber entablado una buena amistad con él, sin embargo pasado el tiempo, y por intermedio de Romina Gachoy, nuevamente hablaron aunque de la manera más desafortunada e incómoda posible.

“Me insultó, ¿por qué? No lo sé”, manifestó la actriz peruana en el set de “América Hoy” visiblemente contrariada por lo ocurrido en aquel instante de desconcierto, reafirmando además que le dijo “cosas horribles”.

Sin motivo aparente, Jean Paul Santa María habría llenado de insultos a Mariella Zanetti, y en presencia de una Romina Gachoy que tampoco entendía la mala reacción o actitud de su entonces pareja.

Cabe resaltar, que según sus propias palabras, ella le respondió casi de la misma forma y lo “mandé al diablo” porque “mi carácter tampoco es de quedarme callada”, remarcó en “América Hoy”.