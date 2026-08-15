En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, tras confirmarse su separación. Así, en el marco de los acuerdos establecidos como padres, el piloto de autos reveló el pacto al que llegó con la venezolana por el bienestar de sus pequeños hijos, una decisión que generó diversas reacciones entre sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ACORDARON MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA SOBRE SUS FUTURAS PAREJAS?

En una edición de ‘Sin más que decir’, Mario Hart volvió a tocar el tema sobre su vínculo con Korina Rivadeneira y los acuerdos que han tomado como padres de dos pequeños niños. En primer lugar, el conductor de televisión reveló que él y la modelo venezolana acordaron no presentar nuevas parejas a sus hijos hasta estar seguros de que mantienen una relación estable y formal. Sin embargo, dejó en claro que es muy pronto para que esto ocurra, pues se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales. Asimismo, el exchico reality manifestó que ambos pudieron afrontar la separación sin recurrir a terapia, logrando sobrellevarla de la mejor manera hasta el momento.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños. Hemos hablado sobre la posibilidad de iniciar nuevas relaciones; sabemos que vendrán escenarios distintos, pero mantendremos la madurez necesaria porque actualmente nuestra convivencia es muy cómoda. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros. Esa posibilidad está abierta. Si ella conoce a alguien, aunque no creo que sea pronto, está bien. En mi caso, de momento no”, contó Hart.

¿POR QUÉ MARIO HART NO SE VOLVIÓ A CASAR CON KORINA RIVADENEIRA?

En el último episodio del podcast de Magaly Medina, Mario Hart se presentó para hablar sobre su situación profesional y sentimental, marcada en las últimas semanas por diversas especulaciones luego de poner fin a su relación con Korina Rivadeneira. En medio de la entrevista, el también conductor de televisión fue consultado sobre las razones que lo llevaron a no contraer nuevamente matrimonio con la modelo venezolana. Como se recuerda, ambos celebraron su matrimonio civil en Huaral el 21 de abril de 2017, el cual fue anulado en noviembre de 2021 debido a irregularidades en las declaraciones de residencia presentadas durante el trámite.

Asimismo, en otra etapa de su vida en la actualidad, el piloto de carreras confesó que la decisión del Juzgado de Familia no afectó su relación con la modelo, por el contrario, tanto él como la influencer afrontaron la situación con tranquilidad y priorizaron el amor que se tenían. Sin embargo, el músico fue enfático en mencionar que, por diversas situaciones a lo largo de estos años, no pudieron concretar la boda religiosa, tema que habían tocado en su momento y estaba pendiente. “Porque para nosotros la anulación del matrimonio no significó nada. Para nosotros nos habíamos casado, para nosotros éramos esposos”, comentó Hart.