Por Redacción EC

En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, tras confirmarse su separación. Así, en el marco de los acuerdos establecidos como padres, el piloto de autos reveló el pacto al que llegó con la venezolana por el bienestar de sus pequeños hijos, una decisión que generó diversas reacciones entre sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.