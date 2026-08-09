En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, tras confirmarse su separación. A pesar de que el piloto no ha revelado los motivos de la ruptura, sí decidió contar las razones que lo llevaron a no contraer nuevamente matrimonio con la modelo, luego de que su anterior unión fuera anulada por el Juzgado de Familia. La confesión no solo generó la sorpresa de Magaly Medina, sino también de los internautas que no dudaron en reaccionar en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MARIO HART NO SE VOLVIÓ A CASAR CON KORINA RIVADENEIRA?

En el último episodio del podcast de Magaly Medina, Mario Hart se presentó para hablar sobre su situación profesional y sentimental, marcada en las últimas semanas por diversas especulaciones luego de poner fin a su relación con Korina Rivadeneira. En medio de la entrevista, el también conductor de televisión fue consultado sobre las razones que lo llevaron a no contraer nuevamente matrimonio con la modelo venezolana. Como se recuerda, ambos celebraron su matrimonio civil en Huaral el 21 de abril de 2017, el cual fue anulado en noviembre de 2021 debido a irregularidades en las declaraciones de residencia presentadas durante el trámite.

Asimismo, en otra etapa de su vida en la actualidad, el piloto de carreras confesó que la decisión del Juzgado de Familia no afectó su relación con la modelo, por el contrario, tanto él como la influencer afrontaron la situación con tranquilidad y priorizaron el amor que se tenían. Sin embargo, el músico fue enfático en mencionar que, por diversas situaciones a lo largo de estos años, no pudieron concretar la boda religiosa, tema que habían tocado en su momento y estaba pendiente. “Porque para nosotros la anulación del matrimonio no significó nada. Para nosotros nos habíamos casado, para nosotros éramos esposos”, comentó Hart.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ KORINA RIVADENEIRA A MARIO HART EN MEDIO DE SU SEPARACIÓN?

El pasado 15 de abril, Mario Hart celebró su onomástico número 39, junto a sus hijos y seres queridos. Como parte de su celebración, el propio conductor de televisión optó por publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, acompañadas de un emotivo mensaje: “¡Llegaron los 39, chiquillo! Sigue haciendo las cosas con la misma determinación y pasión que le pones a lo que te propones. Sigue con la misma fuerza y que nada te derrumbe. Y sobre todo, disfruta cada minuto que el tiempo vuela. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones”,

Sin embargo, entre los saludos que recibió el piloto de autos por su cumpleaños, un mensaje no pasó desapercibido por sus seguidores. Y es que, en medio de los rumores sobre una crisis matrimonial entre Hart y Rivadeneira, la venezolana sorprendió al padre de sus hijos con un mensaje que los internautas calificaron como frío. “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”, publicó. Esto ha incrementado las especulaciones de que ambos estarían atravesando un momento complicado en su relación, pese a que hasta ahora no han confirmado nada.