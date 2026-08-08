Mario Hart sorprendió al revelar un delicado episodio de salud durante una reciente entrevista en el pódcast de Magaly Medina. El ex chico reality contó que, hace aproximadamente un año y medio, descubrió que tenía un pequeño tumor tras experimentar un intenso dolor de cabeza que lo llevó a realizarse exámenes. La molestia apareció de manera inesperada y decidió acudir a un especialista. Los estudios detectaron la lesión y los médicos iniciaron un tratamiento con medicamentos, con el que respondió favorablemente y evitó una operación. Hart también explicó qué le dijeron sobre su diagnóstico y los factores que, según su relato, podrían estar relacionados con esta afección. A continuación, te contamos cómo descubrió esta condición, qué tratamiento recibió y qué dijo sobre las posibles causas del tumor.

¿QUÉ DIJO MARIO HART SOBRE EL TUMOR QUE LE DETECTARON?

Hart reveló que hace aproximadamente un año y medio los médicos encontraron un pequeño tumor en la hipófisis, después de que acudiera a una evaluación por un fuerte dolor de cabeza. Según explicó, esa molestia era inusual para él y apareció durante la noche, por lo que decidió buscar atención médica al día siguiente.

“Una noche me desperté con muchísimo dolor de cabeza. Yo no suelo tener dolores de cabeza, es muy raro”, recordó durante la conversación. Tras someterse a diferentes exámenes, entre ellos tomografías, los especialistas identificaron la lesión.

¿MARIO HART TUVO QUE SOMETERSE A UNA OPERACIÓN?

El también piloto explicó que finalmente no necesitó pasar por una cirugía. Los médicos decidieron comenzar con un tratamiento mediante medicamentos, debido a que sus niveles de prolactina se habían elevado. Al responder favorablemente a las medicinas, la posibilidad de una intervención quirúrgica dejó de ser necesaria.

“El doctor me dijo: ‘Vamos a empezar el tratamiento y, si los niveles de prolactina, que eran los que se me habían disparado, bajan y responde al medicamento, estamos tranquilos porque se supone que debería ser benigno’”, relató Hart.

¿POR QUÉ HABRÍA APARECIDO EL TUMOR?

El exintegrante de programas de televisión precisó que el hallazgo se produjo antes de que terminara su relación con Korina Rivadeneira. Al recordar aquella etapa, comentó que el especialista le habló de factores como el estrés, las preocupaciones y la acumulación de emociones, aunque esta explicación corresponde a lo que Hart dijo haber recibido durante su atención médica.

“Fue un hallazgo que encontraron en mí, un tumor en la cabeza, que puede ser producto de no exteriorizar, de alguna manera cargas con todo y físicamente hacia un lado tienen que ir esas emociones”, comentó.

¿QUÉ DIJO MARIO HART SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON KORINA RIVADENEIRA?

Hart reconoció que la separación fue dolorosa y que llegó a derrumbarse emocionalmente, aunque prefería vivir esos momentos en privado. También contó que su manera de procesar lo ocurrido fue un tema que llegó a conversar con un psicólogo.

“Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, de noche; me puedo ahogar en llanto, pero solo”, comentó durante la entrevista, según recoge la plataforma digital de RPP.

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