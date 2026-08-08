Mario Hart sorprende al revelar que tiene un tumor en la cabeza: esto dijo sobre su salud | Foto: @mariohart
Mario Hart sorprende al revelar que tiene un tumor en la cabeza: esto dijo sobre su salud | Foto: @mariohart
Por Redacción EC

Mario Hart sorprendió al revelar un delicado episodio de salud durante una reciente entrevista en el pódcast de Magaly Medina. El ex chico reality contó que, hace aproximadamente un año y medio, descubrió que tenía un pequeño tumor tras experimentar un intenso dolor de cabeza que lo llevó a realizarse exámenes. La molestia apareció de manera inesperada y decidió acudir a un especialista. Los estudios detectaron la lesión y los médicos iniciaron un tratamiento con medicamentos, con el que respondió favorablemente y evitó una operación. Hart también explicó qué le dijeron sobre su diagnóstico y los factores que, según su relato, podrían estar relacionados con esta afección. A continuación, te contamos cómo descubrió esta condición, qué tratamiento recibió y qué dijo sobre las posibles causas del tumor.

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