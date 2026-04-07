Durante casi una década, Mario Hart y Korina Rivadeneira se han mostrado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional, mientras cada uno se enfocaba en sus proyectos personales. Inclusive, fruto de su estable relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, por una presunta separación. Esta inesperada noticia se originó en el programa ‘Amor y fuego’, luego de que se comentara sobre una crisis matrimonial de los personajes públicos. Frente a ese complicado contexto, el popular piloto de autos decidió romper su silencio y referirse sobre el tema que ha causado una serie de especulaciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MARIO HART SOBRE UN POSIBLE DIVORCIO CON KORINA RIVADENEIRA?

En la última edición de ‘Sin más que decir’ se presentó Mario Hart, quien no quedó exento de las preguntas de los panelistas sobre la supuesta crisis matrimonial que estaría atravesando en las últimas semanas. De acuerdo con el presentador de televisión, él y la madre de sus hijos han decidido mantener en privado los detalles de su relación, argumentando que, por ahora, prevalece el bienestar y la tranquilidad de sus menores hijos. Sin embargo, pese a los momentos que comparten como familia, el piloto de autos dejó entrever que el fin de su historia de amor, de casi nueve años, podría acabar en cualquier momento y que serán ellos quienes lo anuncien.

“La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás. Pero, en cuanto a mi relación con Korina, lo más importante es que estamos tranquilos, no tenemos problema en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es hoy en día lo más importante, que estemos tranquilos. Es un tema que estamos decidiendo llevarlo así. Si en algún momento hay que comunicar algo, lo haremos como padres responsables”, dijo Hart, quien se mostró consciente de la responsabilidad de sus declaraciones.

¿CÓMO EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA?

La pareja, que hoy enfrenta cuestionamientos, inició su historia en 2013 como amigos, pero no fue hasta 2017 cuando oficializaron su amor en ‘Esto es Guerra’. Su compromiso fue tan repentino que se casaron por la vía civil en Huaral solo dos meses después de confirmar su noviazgo, un evento que Hart describió en su momento diciendo que se encontraba “enamorado y mantenía una relación sentimental con la modelo”. No obstante, aquel matrimonio civil fue invalidado por la justicia en 2021 debido a fallos administrativos, y aunque formaron una familia con dos hijos, el nuevo enlace legal nunca se concretó, según recoge Infobae.