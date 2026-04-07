Por Redacción EC

Durante casi una década, Mario Hart y Korina Rivadeneira se han mostrado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional, mientras cada uno se enfocaba en sus proyectos personales. Inclusive, fruto de su estable relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, por una presunta separación. Esta inesperada noticia se originó en el programa ‘Amor y fuego’, luego de que se comentara sobre una crisis matrimonial de los personajes públicos. Frente a ese complicado contexto, el popular piloto de autos decidió romper su silencio y referirse sobre el tema que ha causado una serie de especulaciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.