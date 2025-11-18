Mario Irivarren e Ivana Yturbe mantuvieron una relación durante cuatro años y, aunque actualmente cada uno ha seguido su propio camino, ambos mantienen un vínculo cordial y respetuoso. A pesar de ser en su momento una de las parejas más carismáticas y queridas por los fanáticos, la relación finalizó debido a que se dieron cuenta de que funcionaban mejor como amigos. Sin embargo, al poco tiempo, la modelo peruana tuvo un corto romance con Jefferson Farfán durante el 2019. En ese sentido, los panelistas de ‘La Manada’ llevaron el tema al presente y le recordaron a la popular ‘Calavera coqueta’ su posible enemistad con la ‘Foquita’ debido a su pasado con su expareja, ante lo cual él respondió con total claridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE SU POSIBLE ENEMISTAD CON JEFFERSON FARFÁN?

Este lunes 17 de noviembre se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’ bajo la conducción de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en YouTube, lo cual generó mucha expectativa por su repentina salida de ‘Good Time’. Así, durante el programa, el chico reality dejó en claro que no existe ningún problema con Jefferson Farfán, dueño del podcast, pese a que él mantuvo un romance con Ivana Yturbe en 2019. Según el modelo, este supuesto conflicto con la ‘foquita’ se generó en las redes sociales, por lo que aseguró que ahora su vínculo con el exdelantero de la selección es cordial y de mucho respeto. De hecho, Irivarren, visiblemente entusiasmado, afirmó que le encantaría tener en el set al ‘10 de la calle’ para contar ciertas anécdotas.

“Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple. Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota. Le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, contó Irivarren.

¿POR QUÉ IVANA YTURBE NO IRÍA AL PROGRAMA DE JEFFERSON FARFÁN?

Hace unos meses, Ivana Yturbe estuvo como invitada en el programa de Giancarlo Cossio que se transmite por YouTube para contar pormenores sobre su vida privada y profesional. La modelo peruana fue consultada sobre si se presentaría en el podcast “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán, con quien mantuvo un breve romance en 2019. Ella no dudó en responder y aclaró que, por un tema de respeto, no asistiría al set de la ‘Foquita’; sin embargo, señaló que probablemente Beto Da Silva sí se animaría a ir como invitado.

“¿Aceptarías la invitación si Jefferson te invita a su podcast? No (iría al podcast), no me la haría tampoco (una invitación) y creo que no por respeto. Todo lo que en algún momento se dio en el pasado, creo que ya no tiene nada que hacer en mi presente. Yo no iría, tal vez mi esposo (Beto Da Silva) sí”, dijo Yturbe.

