Mario Irivarren volvió a colocarse en el centro de la conversación de las redes sociales luego de anunciar que no entregará el iPhone que había prometido públicamente a Cliver Huamán Sánchez, más conocido como ‘Pol Deportes’, quien se hizo conocido por sus transmisiones deportivas.

El anuncio del conductor abrió distintas interpretaciones entre los usuarios, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales. La situación generó nuevas críticas y cuestionamientos dirigidos al exchico reality. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MARIO IRIVARREN NO CUMPLIRÁ CON SU PROMESA A POL DEPORTES?

Irivarren contó que ya no entregará el iPhone porque otras marcas se adelantaron y lograron contactar a Pol antes que él. Durante la última emisión de su programa digital ‘La Manada’, sorprendió a sus compañeros al afirmar: “No puedo cumplir con la promesa hecha en esta mesa”. Luego explicó que le ganó la competencia y que “ellos tienen más presupuesto”, en referencia a la propia marca de celulares que finalmente le otorgó el dispositivo al joven narrador.

Recordó que el ofrecimiento se dio cuando el joven visitó su programa, pero subrayó que lo importante es que cuente con herramientas para seguir desarrollando su contenido. “En realidad, no importa si el teléfono lo tiene por mí o si se lo dio Apple”, afirmó mientras su equipo confirmaba que aún no logran retomar comunicación con el adolescente.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS TRAS EL ANUNCIO?

Las críticas no tardaron en llegar. Decenas de internautas cuestionaron que dejara sin efecto un compromiso expresado públicamente y lo instaron a cumplirlo pese a que Pol ya recibió apoyo de otras marcas. Entre los comentarios más repetidos que recoge el diario La República, se leía: “Así le den 100 celulares, cumple tu palabra”, “Si se lo ofreciste, igual tienes que darle” y “Buen pretexto para zafar”, reflejando el malestar de buena parte de la audiencia.

Pol Deportes en el pódcast 'La Manada', relatando detalles de cómo se animó a narrar desde un cerro la final de la Copa Libertadores.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok e incluso hinchas de Flamengo, que lo llamaron el “narrador oficial del Mengao”.

¿QUÉ OPORTUNIDADES LE LLEGARON TRAS SU MOMENTO VIRAL?

El impulso que recibió tras su transmisión lo llevó a la televisión peruana, donde el periodista Peter Arévalo lo invitó a relatar un partido local y elogió su perseverancia y capacidad de improvisación. Posteriormente, programas nacionales como “Arriba mi gente” le brindaron la oportunidad de viajar a Europa para cubrir el duelo entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, incluyendo un recorrido por las instalaciones del diario Marca.