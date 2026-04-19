El reciente enfrentamiento entre la cantante Marisol y la conductora Magaly Medina ha escalado a niveles legales. Todo comenzó con duras críticas la popular ‘Urraca’ en televisión sobre la apariencia y el vestuario de la artista en su más reciente videoclip, comentarios que no pasaron desapercibidos y que generaron una fuerte reacción. Para la intérprete, estas expresiones no solo fueron ofensivas, sino que afectaron directamente su imagen y dignidad. Por ello, decidió responder de manera formal con una carta notarial enviada por su equipo de abogados, en la que exige una rectificación pública en un corto plazo. Este caso reaviva la histórica enemistad entre ambas figuras. A continuación, te contamos los detalles del conflicto, qué dice el documento legal y cuáles podrían ser las consecuencias de este enfrentamiento mediático.

¿POR QUÉ MARISOL ENVIÓ UNA CARTA NOTARIAL A MAGALY MEDINA?

La cantante tomó esta medida luego de considerar inapropiados los comentarios que la conductora hizo en sus programas del 9 y 10 de abril. A través del estudio Paredes Abogados, se envió un documento legal en el que se califica lo dicho en televisión como ofensivo y perjudicial para su imagen.

Según la carta, difundida por ‘Amor y Fuego’, las expresiones podrían constituir faltas relacionadas con la difamación y la discriminación. En el texto se señala: “Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer”.

¿QUÉ EXPRESIONES ESPECÍFICAS DESENCADENARON EL CONFLICTO JUDICIAL?

La molestia de Marisol radica en una serie de calificativos despectivos que la periodista utilizó para describir su figura corporal en su reciente videoclip. En la carta notarial se detallan frases que la artista considera un ataque directo a su dignidad, tales como “tamal malenvuelto”, “cuadrada”, “carnes fofas” y “costal de papas”.

Para la cantante y su equipo jurídico, este tipo de lenguaje no constituye una opinión profesional, sino una agresión que busca desprestigiar su reputación e imagen pública, lo cual justifica la medida legal, según informa RPP.

¿QUÉ MEDIDAS LEGALES PODRÍA TOMAR LA CANTANTE SI NO HAY DISCULPAS?

El documento enviado no solo busca una rectificación inmediata en un plazo de 24 horas, sino que también advierte sobre posibles consecuencias si no hay una respuesta por parte de la conductora. En ese escenario, la cantante podría iniciar un proceso judicial por difamación agravada y por actos relacionados con la discriminación.

La carta deja claro que la prioridad es proteger la reputación de la artista. “Se procederá a interponer las acciones legales correspondientes para salvaguardar el honor, la imagen y la reputación de nuestra patrocinada”, se indica en el escrito.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA CONDUCTORA FRENTE A ESTAS ACUSACIONES?

Antes de que se hiciera pública la notificación, Magaly Medina ya había marcado distancia de cualquier acusación de acoso o maltrato, alegando que sus palabras son parte del ejercicio periodístico en el sector de entretenimiento. La presentadora enfatizó que quien decide ser una figura pública debe estar preparado para el escrutinio, afirmando que “la gente que es artista, que está frente a cámaras, tiene que soportar la crítica. Eso no se llama bullying, se llama crítica”.

Además, Medina insistió en que el aspecto visual es parte del producto que se ofrece al espectador, argumentando que “un artista que respeta a su público tiene que tratar de lucir lo mejor posible”.

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