María Pía Copello continúa acaparando la atención de sus seguidores, y no precisamente por un nuevo proyecto profesional, sino por una noticia que ha conmocionado a su comunidad. Y es que, como es de conocimiento público, la popular conductora de televisión atraviesa emotivos momentos tras despedirse de ‘Mande quien mande’ y, recientemente, de su hijo mayor, Samuel Dyer, quien junto a su familia viajará al extranjero para pasar las celebraciones de Navidad. Sin embargo, reveló que su primogénito no regresará al país debido a un importante etapa en su vida profesional, que ha dejado sorprendidos a sus fans en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

MARÍA PÍA COPELLO DESPIDE A SU HIJO MAYOR, SAMUEL DYER, DURANTE SU VIAJE AL EXTRANJERO

El pasado 20 de diciembre, María Pía Copello compartió con sus seguidores un video, donde sale junto a su hijo mayor, Samuel Dyer, celebrando sus 18 años. La exconductora de ‘Mande quien mande’ recordó los bellos momentos que atravesó desde que se convirtió en mamá, destacando las cualidades de su hijo y expresando la satisfacción que le genera verlo crecer. En ese sentido, recientemente, a través de sus historias de Instagram, la influencer peruana contó que, junto a su familia, realizará un viaje en temporada de Navidad a Estados Unidos.

@piacopellotiktok ¡Nos vamos de vacaciones a la nieve! ❄️ ⛄️ Y por supuesto vamos a aprovechar para lucir nuestros outfits y tomarnos lindas fotos 😎👙✨ ¡Atentos a mis stories y reels! 🙌 ♬ Christmas standard song - 3KTrack

Sin embargo, la empresaria de 48 años reveló que, tras su regreso al país, su primogénito permanecerá radicado en el extranjero durante cuatro años, debido a que decidió cursar sus estudios universitarios fuera del Perú, lo que implica un gran paso a fin de cumplir sus sueños. “Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando”, publicó Copello en su red social, visiblemente emocionada, mientras realizaban los últimos trámites antes de partir desde el aeropuerto Jorge Chávez.

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE KARINA RIVERA Y MARÍA PÍA COPELLO

En dialogo para Milagros Leiva, Karina Rivera reveló los motivos que la llevaron a alejarse del desaparecido programa ‘Karina y Timoteo’. De acuerdo con la conductora de 56 años, María Pía Copello estuvo al frente del espacio infantil por decisión del canal luego de que quedara embarazada. “Quedé embarazada y me dijeron que descanse. Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello. La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, contó Rivera.