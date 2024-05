Hace 9 años aproximadamente, Jorge Luna y Ricardo Mendoza unieron su chispa, irreverencia y sobre todo comicidad para empezar a divertir a un público que tiempo después llenaría teatros para verlos a través de “Hablando Huevadas” (HH). El exitoso programa emitido por YouTube mezcla el humor negro con el sarcasmo y el relato de chistes que un gran número de personas toma agrado, pero que de manera polémica hoy forma parte de controversiales declaraciones emitidas por ambos en diálogo con Verónica Linares. Si bien el hecho ocurrió hace 10 meses, recién se volvió viral en 2024, siendo Mateo Garrido Lecca, colega de los criticados comediantes peruanos, quien fue consultado al respecto, y salido al frente para de cierta forma defenderlos.

¿POR QUÉ MATEO GARRIDO LECCA NO CONSIDERA DESAFORTUNADAS LAS DECLARACIONES DE JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA ACERCA DE LA INCOMODIDAD QUE LES PRODUCE SER ABORDADOS EN LA CALLE?

Desde abril de 2019, HH es un éxito rotundo en plataformas digitales a cargo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y un fenómeno que resulta indescriptible para algunos ya que basan su comicidad en la presentación del tradicional humor negro cuyo contenido es aceptado por una gran mayoría que hoy forma parte de sus polémicas declaraciones brindadas a Verónica Linares en junio del año pasado, y por lo cual fue consultado Mateo Garrido Lecca recientemente.

A propósito del controversial tema que ha sido tocado por programas de espectáculos como “Magaly TV, La Firme” y “Amor y Fuego”, el colega de los criticados comediantes de stand-up por expresar que les molesta el acercamiento de seguidores mientras realizan actividades públicas, respondió a preguntas formuladas por El Popular, indicando en principio que no le parecen “desafortunadas” las expresiones vertidas por ambos en aquella entrevista viralizada.

Si bien el diálogo concedido al podcast “La Linares” se llevó a cabo casi a fines de junio de 2023, las declaraciones recién han impactado en redes sociales, y generado todo un revuelo mediático que Mateo Garrido Lecca entiende comentando que “sin contexto se entienden mal sus palabras”, pero “yo los conozco, se toman un montón de fotos todo el tiempo”.

“Es difícil manejar el nivel de éxito que tienen (Jorge Luna y Ricardo Mendoza), es abrumador”, expresa el también actor peruano de 31 años, tomando postura a partir de su experiencia compartiendo con ellos.

Asimismo, cuenta que ha sido testigo de cómo los dos son abordados en las calles sin “poder caminar”, ni “poder vivir su vida”, y por esa razón los comprende pese a no tener el mismo nivel de fama adquirido a partir del lanzamiento de HH vía YouTube.

CUÁLES FUERON LAS POLÉMICAS DECLARACIONES BRINDADAS POR JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA EN “LA LINARES”

El 23 de junio de 2023, Verónica Linares estrenó para “La Linares” la entrevista que le realizó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, siendo el instante viral aquel donde los comediantes de HH expresaron de manera controversial que no les gusta que se les acerquen a pedir un autógrafo, foto o saludos.

Hoy ambos son tildados como soberbios ya que en dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.

LA CANTIDAD DE DINERO QUE DONARON RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA DE HH EN LA ÚLTIMA TELETÓN

En 2019 nació HH bajo el liderazgo de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, comediantes con experiencia en stand up, y 4 años después ante los aplausos del público, visitaron el set de la Teletón por primera vez.

Con la bienvenida de Andrés Hurtado, ambos ingresaron y se presentaron para poner la cuota de humor al evento benéfico, y llamar la atención de la ciudadanía y empresariado con el objetivo de alcanzar la meta ascendente a los 12 millones 553 mil 005 soles.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna de HH, iniciaron su monólogo en medio de las bromas referidas por ejemplo a la subasta de sus zapatillas y las de ‘Chibolín’ para colaborar con la buena causa de ayudar a los niños con discapacidad que son atendidos en la Clínica San Juan de Dios, y también haciendo pedidos insólitos que se volvieron virales en redes sociales.

Sin embargo, y cuando faltaba mucho para alcanzar o superar la meta estimada y proyectada para la Teletón de este año, los comediantes que multiplican por miles sus ganancias por show llevado a cabo y emitido a través de YouTube, no dijeron el monto que donarían ni tampoco si pensaban hacerlo pese a las palabras de aliento y motivación vertidas en busca de lograr el objetivo final.

Lo único que resaltaron y atinaron a expresar Ricardo Mendoza y Jorge Luna en compañía también de Fernando Díaz, Ernesto Pimentel, ‘Paco’ Bazán y Laura Huarcayo, fue que realizarán un show gratuito valorizado en miles de dólares.

Cabe destacar, que la presentación y participación de los componentes de HH en la Teletón Perú 2023, no fue suficiente para recaudar ni cercanamente el monto de los casi 13 millones de soles, aunque según mencionan en la plataforma oficial del evento benéfico, las personas de a pie y empresas públicas y privadas todavía pueden seguir donando mediante diversas alternativas digitales.