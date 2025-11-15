La confirmación de que Mávila Huertas y Roberto Reátegui retomaron su relación después de 12 años causó revuelo en el mundo del entretenimiento. Ante la sorpresa, revelada por Magaly Medina, la conductora decidió contar qué motivó este reencuentro y cómo la conexión entre ambos volvió a fortalecerse.

La periodista señaló que vio una evolución notable en su expareja, expresada en gestos y actitudes distintas a las de su primera etapa juntos, lo que la llevó a descubrir una dinámica completamente nueva. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO INICIÓ EL ACERCAMIENTO ENTRE MÁVILA HUERTAS Y ROBERTO REÁTEGUI?

De visita en el set de ‘Magaly TV La Firme’, Huertas explicó que Reátegui nunca desapareció totalmente de su vida, incluso cuando ya no eran pareja. Según relató, él estuvo presente en momentos familiares importantes, como la boda de su hermana en 2024, y también la acompañó en situaciones de emergencia. Esa cercanía, que a veces generaba dudas en sus relaciones posteriores, era para ella innegociable porque lo consideraba su mejor amigo. Como recordó, siempre respondía que era la persona con la que podía ser ella misma.

Con el paso del tiempo, esa amistad comenzó a transformarse. La periodista reconoció que hubo un momento en el que Reátegui inició un proceso genuino de acercamiento. Señaló que este “trabajo de conquista” se evidenciaba en gestos totalmente nuevos para él. Uno de los detalles que más la impactó fue el ramo de flores que apareció en la nota de Magaly Medina, un gesto que, según dijo, “era algo que el Roberto de antes no hacía”.

¿EN QUÉ CAMBIÓ REÁTEGUI, SEGÚN HUERTAS?

Mávila contó que, durante el duelo que vivió por la muerte de Matthew Perry (actor de “Friends” al que admiraba profundamente), Reátegui tuvo actitudes que la sorprendieron. Durante un viaje a Europa en 2024, él recorrió varias tiendas para conseguirle unos muñecos coleccionables de la serie, buscados por los fans. También le trajo la biografía del actor y una edición de Vogue que aún no se distribuía en el Perú. “Me traía ese tipo de cosas, y empezamos a salir”, recordó la periodista, quien admitió que esos gestos revelaban una sensibilidad distinta.

Aunque al inicio las salidas eran estrictamente amicales, pues ella quería recuperarse de su reciente ruptura con el exministro Miguel Castilla, con el tiempo notó que la versión actual de Reátegui le resultaba atractiva. La periodista confesó que él había madurado de una forma que le llamó la atención. “Yo descubrí a un nuevo Roberto y él descubrió a una nueva Mávila”, afirmó, señalando que ambos eran ahora más dueños de sí mismos y habían procesado la separación con serenidad.

¿QUÉ APRENDIZAJES DEJÓ SU PRIMER MATRIMONIO?

Huertas también reflexionó sobre su primera etapa juntos. Reconoció que cometieron errores y que, en ese entonces, ella no tenía el espacio personal que necesitaba. Comentó que debía enfrentar comentarios machistas que atribuían sus logros profesionales a su esposo y que incluso la posibilidad de la maternidad ya había pasado. “Yo necesitaba estar sola, crecer, y no podía hacerlo con Roberto a mi lado”, confesó. Esa distancia, aseguró, le permitió encontrarse a sí misma antes de iniciar este nuevo capítulo, según informa el diario La República.