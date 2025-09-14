No cabe duda de que Mayra Couto fue una de las actrices más queridas de “Al fondo hay sitio”, quien destacó notablemente debido a su interpretación como ‘Grace Gonzales’, la hija de ‘Charito’, cuya última aparición en pantalla fue en la octava temporada, estrenada en 2016. En ese sentido, en las últimas horas la actriz peruana se volvió tendencia en redes sociales al anunciar con entusiasmo la nueva disciplina física en la que ha comenzado a incursionar, luego de los diversos problemas de salud que enfrentó. Esta noticia ha generado alegría entre sus seguidores, quienes reaccionaron de manera positiva y destacaron su fortaleza durante estos momentos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ DISCIPLINA FÍSICA INCURSIONÓ MAYRA COUTO TRAS SUPERAR PROBLEMAS DE SALUD?

Según Mayra Couto, desde hace algún tiempo enfrentó graves problemas de salud, entre ellas vencer al terrible cáncer de tiroides. Esto ocasionó secuelas que repercutieron en su físico y que, debido a ello, optó por su bienestar integral. De esta manera, a través de su TikTok oficial, la popular ‘Grace’ reveló que acudió a los especialistas de entrenamiento y nutrición a fin de alcanzar su peso ideal y disminuir los dolores a causa de la condromalacia, así como fortalecer y desarrollar masa muscular en la zona de la rodilla con un cuidado especial. La actriz se mostró emocionada en esta nueva etapa de su vida en la que prioriza su buen estado físico y mental.

En dónde estoy entrenando? En la calle Tarata, en Miraflores. Es un lugar personalizado donde analizan tu cuerpo (incluidos tus males jijiji), un profe te dirige el entrenamiento y tienen nutricionista profesional!!!! Con lo cual, los resultados son garantizados. En mi caso, vengo para fortalecer y desarrollar musculatura alrededor de mis articulaciones (sobre todo las rodillas por la condromalacia) y así dejar de tener dolor Claro que de paso, se pierde peso (Yo he perdido un kilo en mi primera semana). Bueno, les paso el dato si también necesitan entrenar con profesionales.

“Amé la decisión que tomé: Empezar a entrenar para ganar músculo en un lugar donde me ayuden a cuidar mis articulaciones y sobre todo entrenar seguro. En mi caso, vengo para fortalecer y desarrollar musculatura alrededor de mis articulaciones (sobre todo las rodillas por la condromalacia) y así dejar de tener dolor claro que de paso, se pierde peso (Yo he perdido un kilo en mi primera semana)”, contó Couto en su red social, quien se mostró visiblemente emocionada por su primera evaluación con la nutricionista.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE REGRESO DE MAYRA COUTO A “AL FONDO HAY SITIO”?

Mediante una entrevista exclusiva a este medio, Mayra Couto compartió su deseo por volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio”, donde personificó a ‘Grace Gonzales’. Sin embargo, la actriz resaltó que le interesaría realizar un cameo; es decir, una aparición temporal en la teleserie que se trasmite por América TV. “La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren ―aunque sea― para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró.