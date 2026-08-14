Mayra Couto toma una inesperada decisión con su novio Juan Camilo y su propuesta se vuelve viral en redes: “Es el...” | Composición EC: @coutomayraof
Mayra Couto toma una inesperada decisión con su novio Juan Camilo y su propuesta se vuelve viral en redes: “Es el...” | Composición EC: @coutomayraof
Por Redacción EC

Mayra Couto volvió a generar comentarios al hablar sobre su relación con el colombiano Juan Camilo, con quien comparte un proyecto de vida desde hace varios años. La actriz peruana sorprendió al referirse a los próximos pasos que ambos contemplan como pareja y a los planes que tienen para consolidar su futuro juntos. La pareja, que se conoció mientras estudiaba cine en Cuba y actualmente vive en Lima, también tiene entre sus proyectos formar una familia, aunque ambos han decidido avanzar con calma. Sus recientes declaraciones despertaron la atención de sus seguidores y usuarios de redes sociales, especialmente por una inesperada decisión relacionada con su relación sentimental. A continuación, te contamos qué dijo Mayra Couto y cuáles son los planes que tienen para su futuro.

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