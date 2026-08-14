Mayra Couto volvió a generar comentarios al hablar sobre su relación con el colombiano Juan Camilo, con quien comparte un proyecto de vida desde hace varios años. La actriz peruana sorprendió al referirse a los próximos pasos que ambos contemplan como pareja y a los planes que tienen para consolidar su futuro juntos. La pareja, que se conoció mientras estudiaba cine en Cuba y actualmente vive en Lima, también tiene entre sus proyectos formar una familia, aunque ambos han decidido avanzar con calma. Sus recientes declaraciones despertaron la atención de sus seguidores y usuarios de redes sociales, especialmente por una inesperada decisión relacionada con su relación sentimental. A continuación, te contamos qué dijo Mayra Couto y cuáles son los planes que tienen para su futuro.

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ MAYRA COUTO SOBRE SU RELACIÓN CON JUAN CAMILO?

Durante su participación en el podcast ‘A calzón quitao’, Mayra Couto confirmó que será ella quien tome la iniciativa para pedir matrimonio. Planea pedirle la mano en Colombia y luego espera que él haga lo mismo con ella en Perú. “Además, primero planeo ir a su casa para pedirle la mano y luego él lo hará aquí con la mía”, comentó. La idea forma parte del proyecto que ambos construyen sin apresurarse.

En este contexto, la intérprete dejó claro que sus sentimientos hacia el realizador colombiano son profundos y destacó sus cualidades. “Considero que Juan Camilo es el amor de mi vida, me muero por él. Es guapísimo e inteligente, me cocina rico, siempre me hace reír y lo admiro mucho”, expresó Couto.

Mayra Couto y su pareja. (Foto: @coutomayraof)

¿CÓMO EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE MAYRA COUTO Y JUAN CAMILO?

Ambos se conocieron en 2017, mientras estudiaban cine en Cuba. Couto mantenía entonces una relación a distancia y no buscaba iniciar un vínculo sentimental; incluso recordó que inicialmente le llamó la atención el nombre de Juan Camilo. La pareja oficializó su relación en 2021 y pasó sus primeros años juntos en Manizales, ciudad donde vive la familia de él. Después decidieron trasladarse a Lima, donde continúan viviendo y trabajando en proyectos audiovisuales, según recoge Infobae.

¿MAYRA COUTO Y JUAN CAMILO QUIEREN FORMAR UNA FAMILIA?

El matrimonio no es el único proyecto que ambos contemplan. Couto contó que también desean tener hijos y construir una vivienda con jardín, aunque prefieren avanzar gradualmente. “Claro que queremos casarnos y me encantaría tener hijos. Vamos lento, a paso seguro”, señaló.

También ha hablado de las condiciones médicas que debe considerar ante un eventual embarazo, tras la extirpación de su tiroides en 2013. Según explicó, necesita cumplir determinadas condiciones y mantiene preparación física como parte de ese proceso.

Mayra Couto y su pareja. (Foto: @coutomayraof)

¿QUÉ HABÍA DICHO PREVIAMENTE MAYRA COUTO SOBRE EL MATRIMONIO?

La propuesta no representa una idea reciente. En 2021, cuando hizo pública su relación, Couto ya había adelantado que quería asumir ese papel. “Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Yo seré la que pida”, escribió entonces. Incluso bromeó sobre la posibilidad de ser rechazada, aunque aseguró que su pareja ya conocía sus intenciones. Con sus nuevas declaraciones, la actriz confirma que mantiene firme aquella decisión.

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