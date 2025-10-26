Es bien sabido que Mayra Couto fue una de las actrices más queridas de “Al fondo hay sitio”, quien destacó notablemente debido a su interpretación como ‘Grace Gonzales’, la hija de ‘Charito’, cuya última aparición en pantalla fue en la octava temporada, estrenada en 2016. Así, durante estos años se ha venido especulando sobre un posible retorno de la actriz peruana a la exitosa serie. Sin embargo, recientemente la propia artista ha revelado su intención de regresar a la producción de América TV, lo que ha generado un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SU POSIBLE REGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

En una entrevista para el canal de streaming “Mood Cast”, estuvo como invitada Mayra Couto para hablar sobre diversos temas anecdóticos. Sin embargo, los panelistas no dudaron en preguntarle sobre un posible regreso a “Al fondo hay sitio”, a lo que la actriz nacional se mostró entusiasmada por volver a interpretar una vez más a la recordada ‘Grace Gonzales’.

Aunque Couto no dejó pasar la oportunidad de revelar sus condiciones, que solo aceptaría regresar por un corto periodo, con el objetivo de llevar alegría a sus fanáticos de la serie. “Sí, pero no lo digan así, es que después parece que yo estuviera por todos lados diciendo ‘quiero regresar’. Sí, pero siempre he dicho que sería bonito hacer una, que otra escenita, una cosa así pequeña. Me gustaría mucho”, contó.

¿EN QUÉ DISCIPLINA FÍSICA INCURSIONÓ MAYRA COUTO TRAS SUPERAR PROBLEMAS DE SALUD?

Según Mayra Couto, desde hace algún tiempo enfrentó graves problemas de salud, entre ellas vencer al terrible cáncer de tiroides. Esto ocasionó secuelas que repercutieron en su físico y que, debido a ello, optó por su bienestar integral. De esta manera, a través de su TikTok oficial, la popular ‘Grace’ reveló que acudió a los especialistas de entrenamiento y nutrición a fin de alcanzar su peso ideal y disminuir los dolores a causa de la condromalacia, así como fortalecer y desarrollar masa muscular en la zona de la rodilla con un cuidado especial. La actriz se mostró emocionada en esta nueva etapa de su vida en la que prioriza su buen estado físico y mental.

“Amé la decisión que tomé: Empezar a entrenar para ganar músculo en un lugar donde me ayuden a cuidar mis articulaciones y sobre todo entrenar seguro. En mi caso, vengo para fortalecer y desarrollar musculatura alrededor de mis articulaciones (sobre todo las rodillas por la condromalacia) y así dejar de tener dolor claro que de paso, se pierde peso (Yo he perdido un kilo en mi primera semana)”, contó Couto en su red social, quien se mostró visiblemente emocionada por su primera evaluación con la nutricionista.

