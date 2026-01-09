La artista peruana Mayra Goñi sacudió las plataformas digitales tras la difusión de diversas imágenes en los que se le ve muy bien acompañada de su “nuevo novio”. El anuncio de su presunta nueva pareja sentimental no solo sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram y TikTok, sino que también despertó una ola de especulaciones y comparaciones con sus antiguas parejas.

No obstante, detrás de las románticas postales se escondía un secreto tecnológico que la propia actriz se encargó de revelar. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES ANTE EL PRESUNTO ROMANCE?

La agitación inició cuando la cantante peruana compartió material visual mostrándose en una actitud sumamente afectuosa y cómplice con un joven de gran atractivo. Al etiquetarlo bajo el rótulo de su “nuevo novio”, el impacto en las redes sociales fue instantáneo, logrando que los usuarios evocaran de inmediato sus relaciones pasadas.

El nombre del streamer ‘Neutro’ fue el más repetido por el público, debido a los gestos cariñosos que ambos mostraron meses atrás. En las secciones de comentarios, las interrogantes y las bromas fueron constantes. Varios seguidores escribieron mensajes como: “¿Y mi causa el Neutro?” o cuestionaron la rapidez con la que supuestamente habría olvidado su anterior vínculo mediático. Asimismo, figuras como Fabio Agostini fueron mencionadas en constantes comparaciones.

Estas interacciones convirtieron el tema en una tendencia absoluta, mientras el público analizaba minuciosamente la veracidad de esta nueva etapa sentimental en la vida de la actriz.

¿QUIÉN ES REALMENTE EL MISTERIOSO ACOMPAÑANTE DE MAYRA GOÑI?

Ante la lluvia de especulaciones y críticas, la propia Goñi decidió romper el silencio para revelar la verdad sobre la identidad de su acompañante. Para sorpresa de su audiencia, la artista aclaró que el hombre de las fotografías no es un ser humano real, sino una simulación avanzada creada mediante Inteligencia Artificial. La actriz admitió haber usado una herramienta digital específica para diseñar un “novio ideal” basado completamente en sus preferencias estéticas personales.

“Todos atacados con mi novio fake con IA”, señaló la intérprete a través de su cuenta oficial para calmar los rumores y confirmar que se trataba de un experimento. La calidad y el realismo de las fotos fueron tan elevados que miles de seguidores confesaron haber creído el engaño por completo, según recoge la plataforma Infobae.

¿QUÉ IMPACTO TUVO ESTA BROMA TECNOLÓGICA EN LA AUDIENCIA?

Incluso después de conocerse el engaño, el ingenio de Mayra siguió generando una ola de interacciones y contenido humorístico. Los memes se multiplicaron rápidamente, destacando frases sarcásticas como “Mientras tanto, Neutro” o “¿Ya superaste a mi Lord Agostini?”, lo que puso de manifiesto la facilidad con la que el público se involucra emocionalmente en la vida privada de las celebridades.

El episodio demostró cuán sencillo es viralizar historias ficticias mediante el uso estratégico de la IA, desafiando la percepción de la realidad en las plataformas sociales. Al final, Goñi logró posicionarse nuevamente en el centro de la atención mediática, dejando una lección sobre la delgada línea que separa lo auténtico de lo artificial.