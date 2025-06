La cantante Giuliana Rengifo alzó su voz de protesta tras revelar que ha sido víctima de extorsión y amenazas contra ella y su familia. En una reciente entrevista con América Espectáculos, la artista no solo mostró los mensajes intimidantes que ha recibido, sino también expresó su indignación ante la inacción de las autoridades, a quienes acusa de no haber hecho nada a pesar de haber denunciado el hecho hace varios meses.

Según Rengifo, los delincuentes le exigen dinero a cambio de “protegerla”, y si no cede, podrían atentar contra su vida o la de sus seres queridos. Lo más preocupante, según explicó, es que estos mensajes vendrían desde un penal. Su testimonio expone una preocupante realidad que viven muchos artistas en el país. A continuación, te contamos qué dijo la artista.

¿QUÉ DIJO GIULIANA RENGIFO SOBRE LAS AMENAZAS Y LA FALTA DE ACCIÓN POLICIAL?

Giuliana Rengifo denunció haber presentado su caso ante la comisaría y luego ante la División de Investigación Criminal (Dinincri), pero aseguró que, pese a entregar información clave sobre los presuntos responsables, no ha recibido respuesta alguna desde hace tres meses. “Me dijeron que hay que esperar”, relató la intérprete, quien manifestó sentirse abandonada por las instituciones encargadas de brindarle seguridad.

Giuliana Rengifo. | Foto: América Televisión (YouTube)

La artista explicó que las intimidaciones no han cesado con el paso del tiempo; al contrario, se han vuelto cada vez más agresivas. Un mensaje reciente que recibió advierte: “Piensa que tengo a mi gente por todos lados esperando mi llamada, para hacer volar tu casa y dejarte un familiar muerto”. Esta situación la ha obligado a mantenerse alejada de Piura, donde vive parte de su familia.

Con evidente frustración, Rengifo hizo una fuerte crítica a las autoridades y recordó casos como el del también artista Paul Flores. ““Si me llega a pasar algo y no se llega a hacer nada como en muchos casos, todo queda ahí, de repente, ‘uy, un homenaje, de repente destacan su muchos, ¿y luego? ¿Qué pasó con Paul Flores? Todo quedo ahí. Está bien, los agarraron, pero no agarraron a la cabeza", expresó.

Giuliana Rengifo. | Foto: América Televisión (YouTube)

¿QUÉ ALARMANTE HECHO SUCEDIÓ MIENTRAS RENGIFO BRINDABA SU TESTIMONIO A LA PRENSA?

Durante la misma entrevista en la que exponía su situación, Giuliana Rengifo recibió un nuevo mensaje amenazante en su celular, lo que generó gran conmoción tanto en ella como en los presentes. El texto señalaba lo siguiente: “Así te pongas 5 chalecos o salgas con un ejército, porlas. Es por tu seguridad, los tombos no te van a cuidar 24/7”.

Este hecho la dejó desconcertada, ya que solo había informado a la policía que recurriría a la prensa. “Yo a los únicos que pude comentarles es a la policía. Les dije, voy a llamar a prensa porque desgraciadamente yo no sé qué hacer”, señaló. Esto refuerza su temor de que incluso las autoridades puedan estar filtrando información.

A pesar de todo, la artista dejó claro que no cederá ante los extorsionadores, pero espera que las autoridades actúen, según informa Infobae.