Pablo Villanueva, “Melcochita”, negó rotundamente las acusaciones de ludopatía de su pareja, Monserrat Seminario, y solicitó una auditoría bancaria para demostrar quién gastó realmente su dinero. El humorista de 89 años asegura que su presencia en casinos es meramente social, rechazando haber despilfarrado 5 mil soles en apuestas.

La controversia ha tomado un giro legal tras revelarse que el comediante no maneja sus propios ingresos debido a deudas con la SUNAT. Al carecer de cuentas personales, la recaudación de sus shows terminaba en manos de Seminario, a quien ahora señala por presuntos gastos excesivos en juegos de azar.

¿POR QUÉ MELCOCHITA SEÑALA A MONSERRAT SEMINARIO COMO LA VERDADERA RESPONSABLE DE LOS GASTOS?

En diálogo con Magaly Medina, el humorista sostuvo que la transparencia financiera es la única vía para descubrir la verdad, por lo que ha solicitado, mediante su defensa legal, un peritaje detallado de los movimientos bancarios de su ahora expareja. Según el artista, Seminario se resiste a entregar dicha documentación porque los reportes expondrían retiros vinculados a juegos de azar de alta denominación. “No me los quiere dar porque ahí sale todo”, aseveró con firmeza el humorista.

Además, el popular “Melcochita” relató que personas de su círculo cercano le advirtieron sobre el comportamiento de su pareja en los centros de entretenimiento, indicando que ella apostaba sumas considerables mientras él solo lo hacía de forma recreativa y con montos insignificantes. “Cuando yo la llevaba, amigos me contaban que ella jugaba a la ruleta y al póquer en grandes cantidades”, sentenció Villanueva.

¿CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN DETRÁS DE LAS VISITAS DE MELCOCHITA A LOS CASINOS?

Respecto a su presencia constante en estos establecimientos, el sonero aclaró que sus visitas responden a un vínculo social y de amistad con los propietarios de los locales, más que a un impulso por apostar. Según recoge el diario La República, Villanueva explicó que frecuentaba estos sitios para compartir momentos con conocidos: “El dueño del casino era mi amigo. Íbamos a tomarnos nuestras aguas”.

Incluso detalló que, por cortesía, recibía fichas de alto valor que no salían de su patrimonio personal, afirmando: “Me decía: ‘Melcochita, ¿quieres jugar?’. Yo le decía que no, pero igual me daba quinientos o seiscientos dólares en ficha”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SEPARACIÓN DE MELCOCHITA Y MONTSERRAT SEMINARIO?

Semanas atrás, Melcochita manifestó que planea poner fin a su matrimonio tras más de 17 años junto a Monserrat Seminario. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, explicó que la relación se encontraba desgastada desde hacía varios meses.

De acuerdo con el artista, el vínculo ya no tenía la misma conexión emocional y el cariño entre ambos se había perdido con el tiempo. “Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, manifestó durante la entrevista.

El cómico también comentó que la relación estuvo marcada por constantes celos. “Me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”, aseguró.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL DIVORCIO Y QUE OCURRIRÁ CON LAS HIJAS DE LA PAREJA?

Actualmente, Melcochita se encuentra trabajando en Estados Unidos, pero adelantó que cuando regrese al Perú iniciará formalmente los trámites legales para concretar el divorcio. El artista indicó que su retorno al país está previsto para abril.

En cuanto a sus responsabilidades como padre, el humorista aseguró que continuará cubriendo todos los gastos de sus hijas. Incluso explicó que ya asumió el pago del alquiler de la vivienda donde viven y canceló varios meses pendientes del colegio.

“Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas”, afirmó. No obstante, también dejó clara su postura respecto a su aún esposa: “Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano”, sostuvo, remarcando que su apoyo económico estará dirigido exclusivamente a sus hijas.