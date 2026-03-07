Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melcochita responde a acusaciones y pide que Monserrat Seminario muestre sus finanzas: “Ella jugaba a la ruleta” | Composición EC: Instagram
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, “Melcochita”, negó rotundamente las acusaciones de ludopatía de su pareja, Monserrat Seminario, y solicitó una auditoría bancaria para demostrar quién gastó realmente su dinero. El humorista de 89 años asegura que su presencia en casinos es meramente social, rechazando haber despilfarrado 5 mil soles en apuestas.

