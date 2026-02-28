‘Melcochita’, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, se ha consolidado como uno de los artistas más representativos del medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. No obstante, durante las últimas semanas no atraviesa un buen momento personal que involucra a su aún esposa Monserrat Seminario. Tras las presuntas agresiones, la mala administración económica y otros comportamientos señalados, el humorista ha sido enfático en su intención de divorciarse de la madre de sus últimas hijas. De hecho, la gota que habría colmado el vaso para tomar esta difícil decisión fue la difusión de unas imágenes en las que se observa a la piurana besando a otro hombre, hecho que él interpreta como un acto de infidelidad en su relación de más de 17 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ TRAS ENTERARSE DEL SUPUESTO ACTO DE INFIDELIDAD DE MONSERRAT SEMINARIO?

En una entrevista para el Trome, el popular ‘Melcochita’ se mostró consternado tras ver el video en el que aparece su aún esposa, Monserrat Seminario, besándose con un hombre que, aparentemente, sería su amigo Eduardo Cárdenas. Ante esta situación, el cómico peruano dio a entender que el amor habría acabado tras casi dos décadas de relación, por lo que tiene la intención de iniciar los trámites para el divorcio ni bien llegue a Lima en abril. Asimismo, lejos de guardar rencor, el también sonero le deseó lo mejor a la madre de sus hijas; no obstante, cuestionó su actitud al considerar que no fue sincera desde un inicio con sus sentimientos.

“Yo estoy trabajando para mis tres hijas porque, como dije, ya perdí. Ya no puedo hacer nada, solo tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar. Lo único que quiero es mi divorcio, que estemos de mutuo acuerdo y separarme. Si ella ya tiene un novio, pues que sea feliz. Cuando recién la conocí y estuvimos juntos, le dije clarito: ‘Si tú más adelante sientes algo por otra persona, pues no me agarres por el pulmón (espalda), sino que me lo dices’. Es mejor siempre no faltarse el respeto, pero que sea feliz”, dijo Pablo Villanueva.

¿CÓMO REACCIONÓ ‘MELCOCHITA’ TRAS LAS ACUSACIONES DE MONSERRAT SEMINARIO?

En otra entrevista para el Trome, el popular ‘Melcochita’ reveló que, tras múltiples conflictos con Monserrat Seminario, iniciará los trámites de divorcio apenas llegue a Lima, luego de su viaje a Estados Unidos por motivos laborales. Sin embargo, dejó en claro que seguirá asumiendo los gastos de sus tres hijas, argumentando que actualmente ha pagado la renta de la vivienda donde viven sus pequeñas, así como los siete meses de colegio que se debía. Asimismo, señaló que ha decidido no entregarle dinero en efectivo a su aún esposa, al considerar que no administra adecuadamente las finanzas. Por último, el sonero contó que, desde que partió al extranjero, no tiene comunicación con la piurana.

“Cuando llegue a Lima, empezaré los trámites, en abril retorno al Perú. Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos), ella en vez de hacerme un mal, me ha hecho un bien. Yo ya pagué la casa (donde está viviendo Monserrat con las menores) y los siete meses de colegio que ella no pagó. Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas, pero menos de la señora (Monserrat). Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano porque parece que es de la familia de ‘Gastón’, porque no pagó siete meses el colegio de mis hijas y eso es algo sagrado. No tengo por qué hablar de ella, no hay comunicación con la señora”, dijo Pablo Villanueva.