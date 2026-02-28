Por Manuel Gomez

Melcochita’, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, se ha consolidado como uno de los artistas más representativos del medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. No obstante, durante las últimas semanas no atraviesa un buen momento personal que involucra a su aún esposa Monserrat Seminario. Tras las presuntas agresiones, la mala administración económica y otros comportamientos señalados, el humorista ha sido enfático en su intención de divorciarse de la madre de sus últimas hijas. De hecho, la gota que habría colmado el vaso para tomar esta difícil decisión fue la difusión de unas imágenes en las que se observa a la piurana besando a otro hombre, hecho que él interpreta como un acto de infidelidad en su relación de más de 17 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.