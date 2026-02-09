El cómico Pablo Villanueva, más conocido por el público como Melcochita, reapareció en la escena mediática tras semanas marcadas por dificultades en su vida privada. Lejos de sumergirse en la tristeza, el artista decidió dar un giro y presentó un proyecto empresarial que apunta a recomponer su situación y retomar el equilibrio perdido.

Melcochita se reinventa: anuncia nuevo negocio tras denunciar que Monserrat lo dejó en la ruina: “A empezar...”

El anuncio se produce tras la sonada ruptura con Monserrat Seminario, a quien el propio Villanueva responsabilizó de haberlo dejado en una situación económica crítica. Aun así, el artista decidió no quedarse anclado en la polémica y apostar por iniciativas recientes, apostando por un contacto más cercano y directo con sus seguidores.

Mediante sus plataformas digitales, Melcochita dio a conocer el proyecto que viene desarrollando, generando una rápida reacción entre sus seguidores. En las imágenes compartidas se le aprecia más animado y con un discurso optimista, reflejo del momento de renovación que atraviesa.

El propio Villanueva detalló que su propuesta consiste en mensajes personalizados registrados en dispositivos portátiles de audio, similares a pequeños parlantes. Precisó además que el artículo se comercializa en cuatro tonalidades distintas y se obtiene únicamente bajo solicitud directa.

En el texto que acompaña la publicación, el artista invitó a sus seguidores a participar del proyecto con un mensaje breve y enfático. “Haz tu pedido ya, saludos para todo el mundo y a nivel satelital”, señaló el sonero, fiel a su inconfundible estilo.

Monserrat rompe su silencio y revela la razón por la cual no trabajó durante los 17 años de relación con ‘Melcochita’

Cuando todo parecía felicidad entre Pablo Villanueva de casi 90 años y Monserrat Seminario, el escándalo entorno a su ruptura remece las redes sociales que precisamente ella utilizó para darlo a conocer entre lágrimas.

A través de transmisión en vivo vía TikTok, finalmente la esposa de ‘Melcochita’ reveló que el popular sonero había decidido ponerle fin a la relación de casi 17 años, y debido a las “cizañas” de terceros, mientras horas después él brindaría mayores detalles refiriendo de manera controversial, que “se gastó toda mi plata”.

En medio de los dimes y diretes generados, y que también involucran a los hijos de Pablo Villanueva, Monserrat Seminario hoy se defiende, y niega haber sido mantenida por el también cómico peruano, tal y como la señalan Yesenia, Susan, y hasta propios internautas.

“Yo he estudiado varias carreras, pero ‘Melcochita’ no quiere que trabaje“, reveló de manera contundente, y visiblemente incómoda a través de live donde brindaría descargo entorno a la expresiones del propio sonero que la acusa de haberse gastado ahorros ascendentes al medio millón de dólares aproximadamente.

¿Qué más dijo Monserrat?

Asimismo, y dando a conocer que cuenta con importante trayectoria educativa, Monserrat Seminario sorprendió diciendo que “he estudiado Enfermería Técnica ... aparte he estudiado para chef, para postres y tortas y panadería“.

Con relación a ese “medio millón de dólares”, la esposa de ‘Melcochita’ reveló para América Hoy, que “el dinero él lo trabaja y yo lo administro. Todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, refiriendo además que no lo terminó gastando para cosas propias, sino más bien para saldar deuda acumulada por hasta 16 años.