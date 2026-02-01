En la actualidad, Pablo Villanueva, conocido popularmente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Con un humor irreverente, le ha permitido formar parte de grandes producciones nacionales, ganándose el cariño de todo el público. Sin embargo, en los últimos días, el reconocido cómico ha ocupado los principales titulares de espectáculos debido a su sorpresiva separación con su aún esposa, Monserrat Seminario, tras 17 años de relación y varios hijos en común. Esta noticia ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes han cuestionado esta nueva polémica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SEPARACIÓN DE ‘MELCOCHITA’ Y MONSERRAT SEMINARIO?

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Monserrat Seminario anunció el fin de su relación con el popular ‘Molcochita’ luego de 17 años, y señaló que fue él quien decidió dejarla a pocos días de su aniversario. A pesar de las diversas especulaciones, la aún esposa del cómico confesó que la separación no fue por una infidelidad, por lo que negó que haya una tercera persona en la relación. Asimismo, dejó en claro que no lleva una buena relación con las hijas mayores del músico de 89 años, así como indicó que es la primera vez que utiliza las redes sociales para contar algo íntimo a sus seguidores.

“Voy a cumplir 17 años, bueno, iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas. a no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (...) me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show. No es por una mujer, nada de eso (...) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un EN VIVO, diciendo mis problemas (...) Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, contó Monserrat, visiblemente conmocionada, a través de su red social.

¿CÓMO FUE LA PELEA ENTRE ‘MELCOCHITA’ Y JIMMY SANTI?

El 1 de noviembre de 2006, ‘Melcochita’ y Jimmy Santi protagonizaron una discusión que llegó a los golpes en pleno programa en vivo. Todo inició cuando el cómico le hizo una mala broma al popular ‘Chin chin’, lo que generó su molestia e incluso amenazó con pegarle si en un momento se juntan. Pues, esto lo hizo posible Magaly Medina, quien tuvo como invitados a ambos en el set. Desde el arranque de la transmisión quedaron en evidencia las tensiones entre los cantantes, lo que despertó gran expectativa entre los televidentes.

Mientras continuaba la entrevista en el programa de la ‘Urraca’, Melcochita recordó episodios del pasado relacionados con Santi, lo que desató la molestia del reconocido artista. De hecho, la tensión aumentó al punto de que Santi terminó lanzando insultos y agrediéndolo físicamente debido a la provocación del cómico. “Qué pena me das. Es imposible que el agua se mezcle con el aceite y este señor es un corriente. Eres un corriente ‘Melcocha’, aprende a hablar. Habla despacio, callejonero. ¡Cállate la boca ya carajo, ya me cansaste! ¡Cállate la boca porque me estás cansando! Peleador de la calle. Me cansa y aburre, al señor nunca lo he ofendido“, dijo Jimmy.