Melissa Klug ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su situación amorosa tras el mediático beso que protagonizó junto a Jesús Barco en televisión nacional. A pesar de la sorpresa que causó este acercamiento ante las cámaras, la empresaria chalaca fue contundente al aclarar que su estado de soltería no ha cambiado, priorizando su tranquilidad personal por encima de las expectativas del público y la prensa de espectáculos.

En una reciente declaración, la popular figura explicó por qué considera que una reconciliación sentimental no es una opción viable en este momento de su vida. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG RECHAZA RETOMAR SU ROMANCE CON JESÚS BARCO PESE AL ACERCAMIENTO EN PANTALLA?

Aunque el gesto de afecto en el programa ‘Esta noche’ sugirió un posible retorno, la empresaria desmintió cualquier reconciliación definitiva. Ella sostiene que los esfuerzos previos por restaurar la unión familiar no prosperaron, calificando la posibilidad de volver como algo “muy lejano”. Klug reafirmó su postura inicial: “Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados”. El distanciamiento también se reflejó en Instagram, donde ambos dejaron de seguirse.

Respecto a una futura oportunidad, fue clara al mencionar que el deportista “tiene que hacer muchos cambios”, sentenciando que, por ahora, lo intentaron sin éxito.

Melissa Klug y Jesús Barco se dieron un beso en el programa ‘Esta noche’, pero esto no significó una reconciliación definitiva. (Foto: Instagram)

¿QUÉ TIPO DE VÍNCULO MANTENDRÁN POR EL BIENESTAR DE SU HIJA?

Pese al quiebre amoroso, la madre de Samahara Lobatón aseguró que el trato con el futbolista será cordial por la crianza de su pequeña. Melissa enfatizó que la figura paterna es esencial para el desarrollo de la menor. “Deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, manifestó con convicción.

Bajo esa premisa, aclaró que las apariciones públicas junto al jugador serán frecuentes, pero con un matiz estrictamente parental: “Igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia”, descartando que estos encuentros signifiquen que la relación sentimental haya resurgido o que existan planes de convivencia.

¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS DETRÁS DE ESTA CRISIS SENTIMENTAL?

La historia de la pareja ha estado marcada por altibajos desde su compromiso en 2021. La desconfianza creció tras la difusión de imágenes de Barco en situaciones comprometedoras durante octubre de 2025, evento que Klug catalogó como una “falta de respeto”. Este antecedente, sumado a problemas de comunicación, derivó en una separación que se hizo evidente en las últimas festividades. La empresaria decidió recibir el 2026 lejos del jugador, rodeada de sus seres queridos, según recoge el diario La República.

Foto: Archivo GEC

¿EN QUÉ PROYECTOS SE ENCUENTRA ENFOCADA LA EMPRESARIA ACTUALMENTE?

Tras cerrar este capítulo, la ‘Blanca de Chucuito’ ha concentrado sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios. Actualmente, se dedica de lleno a su emprendimiento de decoración. Melissa detalló que espera nueva mercadería para su marca “MK Home”, además de continuar su labor en estéticas y campañas publicitarias.

Con una actitud resiliente y orientada al éxito, la figura pública concluyó con determinación: “Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor... yo estoy en todo lo que sea trabajo”, demostrando que sus metas profesionales son ahora su máxima prioridad tras la ruptura sentimental definitiva.