Melissa Klug arremetió contra Abel Lobatón en el programa ‘Amor y fuego’, criticando su pasividad tras la agresión sufrida por su hija Samahara a manos de Bryan Torres. La empresaria mostró su indignación frente a lo que considera una falta de carácter del exfutbolista para proteger a su primogénita ante un hecho tan grave.

Durante la entrevista, Klug reveló detalles de la tensa comunicación con su expareja y la preocupante negativa de la influencer a tomar medidas legales contra el cantante, a pesar del respaldo de su entorno cercano. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ CUESTIONÓ MELISSA KLUG EL ACCIONAR DE ABEL LOBATÓN?

La denominada ‘Blanca de Chucuito’ coincidió plenamente con la postura de Rodrigo González, conductor del programa, señalando que la reacción del padre de Samahara no estuvo a la altura de la situación. Para la empresaria, Lobatón debió haber confrontado físicamente al salsero de manera inmediata en lugar de mantener una actitud distante frente al delicado episodio.

“Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, declaró molesta, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ SOBRE LA COMUNICACIÓN CON EL PADRE DE SU HIJA?

Según explicó la empresaria, el exfutbolista tardó 48 horas en ponerse en contacto con ella mediante WhatsApp tras la difusión de las imágenes de violencia que vivió su hija. Ante la interrogante de Lobatón sobre qué pasos seguir, Melissa fue tajante al aclararle que ella ya había procedido con la denuncia ante las autoridades, evidenciando que no esperó la intervención de su expareja para proteger a Samahara.

“Me escribió. Me dijo: ‘¿Qué vamos hacer?’. Yo le dije: ‘¿Qué vamos? Yo ya actué’. Me dice: ‘Voy a hablar con Samahara y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar’”, contó la empresaria.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE SAMAHARA LOBATÓN ANTE EL APOYO DE SUS PADRES?

La situación se torna más compleja debido a que la influencer ha rechazado sistemáticamente cualquier tipo de auxilio o consejo. Melissa Klug relató que Samahara no solo ignoró las recomendaciones de sus hermanas, sino que también cortó tajantemente los intentos de acercamiento de su padre, exigiéndole que no intervenga en sus asuntos personales. “Le escribió: ‘Hijita, estás conmigo’. Le puso que quería apoyarla y ella le dijo: ‘No te metas’ y él le puso: ‘Te amo’”, reveló Klug sobre la conversación entre padre e hija.

Ante esta resistencia, la empresaria ha llegado al extremo de convocar a las amistades más cercanas de su hija para intentar que reflexione y proceda legalmente contra el agresor, aunque hasta el momento la joven se mantiene firme en su postura de no denunciar. “Yo he recurrido a sus amigas, las he llamado y las he traído a mi casa y no quiere hacer caso. Todos le dicen denuncia y no quiere hacer caso”, comentó.

¿EN QUÉ PROYECTOS SE ENCUENTRA ENFOCADA MELISSA KLUG ACTUALMENTE?

Tras cerrar el capítulo de su relación con Jesús Barco, la ‘Blanca de Chucuito’ ha concentrado sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios. Actualmente, se dedica de lleno a su emprendimiento de decoración. En una entrevista a inicios del año, Melissa detalló que esperaba nueva mercadería para su marca “MK Home”, además de continuar su labor en estéticas y campañas publicitarias.