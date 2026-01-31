El conflicto legal que mantenían Melissa Klug y Jefferson Farfán ha llegado a su fin con un fallo definitivo en última instancia a favor del exfutbolista. La justicia determinó que la empresaria violó el acuerdo de confidencialidad sobre su relación pasada, obligándola a pagar una millonaria penalidad de forma inmediata.

Aunque la defensa de la ‘Blanca de Chucuito’ intentó revertir la sentencia apelando a instancias superiores, el tribunal ratificó que el pacto de silencio fue vulnerado. Sin más recursos legales a su disposición, Klug deberá asumir la reparación económica estipulada en el contrato que ambas partes firmaron.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA DEUDA IMPUESTA POR LA JUSTICIA?

Los detalles de la resolución fueron destapados por Rodrigo González en el programa ‘Amor y fuego’. Tras revisar el documento judicial, el conductor confirmó que la sanción es contundente: Melissa Klug está obligada a pagar 300.000 dólares. Esta cifra no fue impuesta al azar, sino que corresponde a la penalidad fija establecida originalmente en el contrato para sancionar cualquier infidencia.

González advirtió sobre la gravedad de la situación leyendo la sentencia: “Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de… ¡300.000 dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida”. Además, el presentador subrayó que, de no abonar el monto, Klug podría ser catalogada como “judicial morosa”, instando a la audiencia a “tener cuidado con lo que uno firma”.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO EXACTO DE LA DEMANDA?

Según recoge el diario La República, el origen del conflicto radica en la demanda interpuesta por la ‘Foquita’, quien acusó a su expareja de no respetar el silencio pactado contractualmente. A pesar de que Melissa Klug ya había recibido un fallo adverso en una etapa anterior del proceso, decidió impugnar la decisión con la esperanza de anularla. Sin embargo, la justicia determinó que el contrato fue transgredido al revelar detalles de su vida en común.

El conductor de espectáculos explicó que la penalidad se ejecuta automáticamente por el incumplimiento del acuerdo: “Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha viol**, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo”*, sentenció González al explicar por qué la apelación no prosperó.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG FIRMÓ EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD?

Meses antes de este veredicto final, Klug dio su versión en el espacio ‘Esta noche’. En dicha entrevista de agosto de 2025, la expareja de Jesús Barco confesó que aceptó callar legalmente debido a las complejas experiencias de la relación. “Si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión”, explicó, justificando así la razón por la que suscribió el documento que hoy le genera esta deuda.

(Foto: Composición)

¿EN QUÉ PROYECTOS SE ENCUENTRA ENFOCADA MELISSA KLUG ACTUALMENTE?

Tras cerrar el capítulo de su relación con Jesús Barco, la ‘Blanca de Chucuito’ ha concentrado sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios. Actualmente, se dedica de lleno a su emprendimiento de decoración. En una entrevista a inicios del año, Melissa detalló que esperaba nueva mercadería para su marca “MK Home”, además de continuar su labor en estéticas y campañas publicitarias.