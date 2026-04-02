La empresaria Melissa Klug volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que, durante su participación en el reality ‘La Granja VIP Perú’, decidiera hablar con total franqueza sobre uno de los episodios más delicados y comentados de su vida sentimental: su relación con Raúl Marquina, el padre de su primera hija. Lo que comenzó como una conversación sin filtros con Shirley Arica terminó convirtiéndose en una revelación sin precedentes que sorprendió a sus seguidores. Este nuevo testimonio no solo revive una etapa clave de su historia personal, sino que también expone la verdadera razón por la que el amor se terminó para siempre. Después de tanto tiempo guardando este secreto, la verdad salió a la luz y ha causado un gran revuelo en las redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MOTIVO SE TERMINÓ DEFINITIVAMENTE EL ROMANCE ENTRE MELISSA KLUG Y RAÚL MARQUINA?

La empresaria confesó que el motivo principal para ponerle fin a su relación fueron las constantes mentiras y traiciones de Raúl. Melissa explicó que ya no podía confiar en él porque le fallaba una y otra vez con otras personas. Ella fue muy directa al decir: “Me engañaba con todo el mundo. Todos me han engañado”.

Klug dejó claro que, aunque hoy se llevan bien como padres, en ese tiempo no pudo aguantar más sus faltas de respeto y lo llamó “perrazo” por su comportamiento.

¿QUÉ OPINA ACTUALMENTE LA EMPRESARIA SOBRE EL ROL PATERNO DE MARQUINA?

A pesar de los problemas que tuvieron como pareja, Melissa reconoce que Raúl es un papá presente y muy dedicado. Lo que más sorprendió es que él no solo cuidaba a su hija Gianella, sino que también trataba como si fueran suyas a Samahara y Melissa, las hijas que ella tuvo después con otro hombre. Sobre esto, la ‘Blanca de Chucuito’ comentó: “Es un excelente padre. Mis respetos para él. Mis hijas ni siquiera eran sus hijas y se las llevaba a todos lados”. Ella valora mucho que él las recogiera para pasear incluso cuando ya no estaban juntos.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE MELISSA KLUG Y RAÚL MARQUINA?

Esta relación empezó cuando Melissa todavía era una adolescente y estaba en el colegio. Lo que más llama la atención es que había una diferencia de edad muy grande entre los dos: ella tenía solo 14 años y él ya era un adulto de 26 años. De ese romance nació su primera hija.

Pero la historia tiene un detalle curioso: Raúl era el mejor amigo de Abel Lobatón. Tiempo después, Melissa terminó iniciando una nueva relación justamente con Lobatón, quien se convirtió en el padre de sus siguientes hijas, según recuerda el diario La República.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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