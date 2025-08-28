El pasado sábado 23 de agosto, Melissa Klug se presentó en el programa “Esta Noche”, conducido por la Chola Chabuca, donde habló sobre la sentencia que la obliga a pagar $300.000 a Jefferson Farfán por incumplir un acuerdo de confidencialidad. Durante la entrevista, la popular “Blanca de Chucuito” no pudo contener las lágrimas y dejó en claro su postura frente al proceso legal. Con evidente incomodidad, expresó: “Todos los procesos los empieza él”, en referencia al exfutbolista.

A lo largo de la conversación, Melissa mostró preocupación por la millonaria cifra, pero también se permitió algunos momentos de humor al plantear posibles alternativas para enfrentar el pago. Asimismo, reveló que no piensa quedarse de brazos cruzados y que ya prepara una apelación para revertir la decisión judicial. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE LA SENTENCIA Y LA DEUDA CON JEFFERSON FARFÁN?

Al ser consultada sobre el millonario pago que deberá realizar a su expareja, Melissa admitió que esta decisión judicial le ha generado gran tensión. “Me tiene con la cabeza”, afirmó, dejando en claro la presión que siente por el monto a pagar. No obstante, intentó desdramatizar la situación asegurando que podría organizar un evento deportivo para reunir dinero: “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”.

La propuesta generó sonrisas en el set, al punto que la propia Chola Chabuca intervino entre bromas diciendo que, además de preocuparse por la deuda, Melissa debía pensar en los gastos de su boda con Barco. Incluso, como gesto de apoyo, la conductora le ofreció en vivo sus primeros zapatos para subastarlos en beneficio de la causa.

Melissa Klug dice qué hará para pagarle a Jefferson Farfán.

¿CÓMO EXPLICÓ MELISSA KLUG LA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD?

Klug fue enfática en señalar que apelará la sentencia, pues considera que los jueces no interpretaron bien el acuerdo firmado con Farfán. “Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer”, sostuvo. Según ella, la cláusula de confidencialidad regía únicamente durante los años en los que mantuvo la relación con el exfutbolista y no debía extenderse después de la separación.

Añadió que su vida estuvo marcada por “muchos daños del pasado” que no podía ventilar en televisión, pero que eso no significaba estar obligada a guardar silencio permanente. En ese sentido, aseguró que la resolución no tiene sustento y confía en que una segunda instancia le dará la razón.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE YAHARA PLASENCIA?

La entrevista también abordó el tema de su vínculo con personajes cercanos al exfutbolista. Consultada por la posibilidad de trabajar con Yahaira Plasencia, expareja de Farfán, Melissa fue tajante y dijo que no existe manera de que eso ocurra. Recordó las diferencias que arrastran desde el 2015, cuando la salsera inició un romance con el exjugador tras la ruptura de ambos. Sin embargo, señaló que con otras mujeres del entorno de Farfán, como Darinka Ramírez, podría mantener una relación cordial, según informa el diario La República.