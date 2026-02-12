Melissa Klug sorprende en transmisión en vivo y conmueve a Youna con inesperadas palabras: “Que te compren todo”

Melissa Klug volvió a captar la atención en redes sociales tras aparecer de manera imprevista en una transmisión en vivo que realizaban Samahara Lobatón y Youna en TikTok. El encuentro virtual, que forma parte de una serie de directos solidarios, generó una ola de comentarios entre los usuarios que seguían atentos cada detalle del momento.

El acercamiento de la popular “Blanca de Chucuito” no fue un simple saludo protocolar, sino un respaldo público fundamental en el momento más difícil del influencer, quien actualmente atraviesa un delicado momento de salud. Su breve intervención terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados del live y reforzó el llamado a apoyar la causa benéfica.

¿CÓMO FUE LA SORPRESIVA APARICIÓN DE MELISSA KLUG EN EL LIVE?

La transmisión transcurría con normalidad mientras Samahara y Youna conversaban con sus seguidores y promovían la rifa solidaria organizada para cubrir los gastos del tratamiento médico del influencer, quien enfrenta un diagnóstico de leucemia. En ese contexto, Melissa Klug ingresó inesperadamente al espacio donde su hija realizaba la transmisión, provocando sorpresa inmediata entre los usuarios conectados.

El momento fue tomado con humor por Youna, quien al notar su presencia bromeó diciendo: “Enfoca para que se vea a mi suegra”, comentario que desató risas y múltiples reacciones en el chat. La escena rápidamente se volvió viral entre quienes seguían el directo, ya que pocos esperaban ver a la empresaria participando en la transmisión.

Aunque su aparición fue breve, bastó para cambiar el tono del live y generar un clima más cercano. Los seguidores destacaron la naturalidad del momento y la disposición de Melissa para sumarse a la iniciativa que impulsa el padre de su nieta, según informa el diario La República.

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ MELISSA KLUG A YOUNA EN PLENA TRANSMISIÓN?

Antes de retirarse, Melissa Klug decidió dirigir unas palabras directamente al barbero. Con un tono afectuoso, la empresaria alentó a los seguidores a colaborarle y expresó su deseo de que logre la meta económica planteada.

“Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga”, manifestó frente a los cientos de espectadores conectados.

Tras el mensaje, la transmisión continuó con normalidad. Tanto Samahara como el influencer aprovecharon para agradecer el apoyo recibido y reiterar la importancia de participar en la rifa solidaria, destacando que cada aporte suma en su proceso de recuperación.

¿EXISTE POSIBILIDAD DE RECONCILIACIÓN ENTRE YOUNA Y SAMAHARA?

En anteriores emisiones, Youna ya había aclarado cuál es el tipo de relación que mantiene actualmente con Samahara Lobatón. A pesar de la evidente mejora en la relación familiar y el trabajo en equipo por la salud del influencer, Youna ha sido tajante al aclarar que el vínculo con la hija de Melissa Klug no cruzará la frontera de lo estrictamente parental.

“Para tristeza de todos, siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención”, afirmó en uno de sus directos. Con ello, dejó en claro que su conexión se limita exclusivamente a la crianza compartida y al bienestar de la menor.