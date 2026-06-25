Milett Figueroa protagoniza bochornoso momento al anunciar a la ganadora equivocada en certamen de belleza | Composición EC: Instagram / Internet
Milett Figueroa protagoniza bochornoso momento al anunciar a la ganadora equivocada en certamen de belleza | Composición EC: Instagram / Internet
Por José Templo

El regreso de Milett Figueroa a la escena peruana tras su paso por la televisión argentina no pasó desapercibido, debido a que terminó fue tema de conversación por un inesperado incidente que protagonizó durante un evento en Piura. La modelo fue invitada para conducir un certamen de belleza junto al presentador Joselito Carrera, pero una serie de equivocaciones durante la gala llamó la atención de los asistentes y de los propios participantes. Esta situación rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de opiniones divididas entre quienes consideraron que fue un simple descuido y quienes cuestionaron la preparación de los conductores. A continuación, te contamos cómo ocurrieron los errores y qué reacciones provocaron, como la respuesta de la conductora Magaly Medina tras difundirse las imágenes.

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