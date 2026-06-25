El regreso de Milett Figueroa a la escena peruana tras su paso por la televisión argentina no pasó desapercibido, debido a que terminó fue tema de conversación por un inesperado incidente que protagonizó durante un evento en Piura. La modelo fue invitada para conducir un certamen de belleza junto al presentador Joselito Carrera, pero una serie de equivocaciones durante la gala llamó la atención de los asistentes y de los propios participantes. Esta situación rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de opiniones divididas entre quienes consideraron que fue un simple descuido y quienes cuestionaron la preparación de los conductores. A continuación, te contamos cómo ocurrieron los errores y qué reacciones provocaron, como la respuesta de la conductora Magaly Medina tras difundirse las imágenes.

¿CÓMO FUE EL ERROR QUE COMETIÓ MILETT FIGUEROA EN EL CERTAMEN?

Todo ocurrió durante la proclamación de la nueva reina del Miss Morropón 2026. La polémica se dio cuando la conductora colocó la corona sobre la participante incorrecta, provocando desconcierto entre las candidatas y el público presente.

Aunque el inconveniente fue corregido pocos instantes después, el hecho ya había sido registrado en video y comenzó a difundirse rápidamente en distintas plataformas digitales, donde numerosos usuarios cuestionaron la coordinación durante la ceremonia y consideraron que un error de esa magnitud empañó el desarrollo del concurso y la imagen del evento, según informa Infobae.

@lanoticiaperu #Espectáculos | 😱👑 Milett Figueroa generó polémica en el Miss Morropón 2026 tras colocar la corona a la candidata equivocada y confundir el nombre de Yapatera. El momento se volvió viral y recibió críticas en redes por falta de preparación en el certamen. 📺🔥 #MilettFigueroa #MissMorropon #Piura #Farándula #Polémica ♬ sonido original - La Noticia Perú

¿QUÉ OTRO MOMENTO GENERÓ CRÍTICAS DURANTE LA CONDUCCIÓN?

La controversia aumentó cuando Milett presentó de forma equivocada a una concursante procedente del centro poblado afroperuano de Yapatera. En lugar de mencionar correctamente el nombre de la localidad, expresó: “¿Dónde está esa banda de ‘la pantera’?”. El comentario llamó la atención debido a la relevancia cultural de Yapatera dentro de la provincia de Morropón.

Poco después, Joselito Carrera también habría repetido la misma confusión, lo que generó nuevas observaciones por parte de los asistentes y de usuarios en redes sociales, quienes consideraron que ambos debieron conocer mejor la información relacionada con las participantes antes de asumir la conducción del concurso y representar públicamente una actividad de carácter regional.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LO OCURRIDO?

Las imágenes del certamen fueron difundidas posteriormente en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina cuestionó el desempeño de los conductores. Durante su análisis, sostuvo que quienes aceptan conducir este tipo de actividades deben prepararse previamente y conocer los detalles del evento.

“Para eso los contratan, les hacen un favor encima y todavía ni siquiera se informan un poquito”, criticó la presentadora. Al considerar que este tipo de equivocaciones termina afectando tanto la imagen de los presentadores como la organización del concurso, la conductora agregó: “Hay que estar más concentrados en vez de estarse riendo y carcajeando”. Sus declaraciones generaron nuevas reacciones en redes sociales, donde continuó el debate sobre la responsabilidad de los conductores en eventos públicos.

Hasta el momento, Milett Figueroa no ha emitido un pronunciamiento público sobre la polémica, mientras que los videos del incidente continúan circulando en redes sociales y alimentando el debate entre los usuarios.

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