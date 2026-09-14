Las fricciones entre la modelo peruana y las hijas del conductor, frases contundentes sobre el protagonismo en el show y pausas en las grabaciones marcan el tenso adelanto de la nueva entrega en Prime Video. (Foto: Prime Video)
Las fricciones entre la modelo peruana y las hijas del conductor, frases contundentes sobre el protagonismo en el show y pausas en las grabaciones marcan el tenso adelanto de la nueva entrega en Prime Video. (Foto: Prime Video)
Por Paolo Valdivia

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena mediática con el estreno del tráiler oficial de la segunda temporada del reality “Los Tinelli” en Prime Video. El avance adelanta momentos de alta tensión, discusiones familiares, sospechas de distanciamiento y declaraciones cruzadas que prometen enganchar a la audiencia desde el primer minuto.

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