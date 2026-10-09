La atención de los seguidores de los certámenes de belleza estará puesta este sábado 10 de octubre en el Miss Grand International 2026, cuya final se realizará en Bangkok, Tailandia. Perú estará representado por Zuliet Seminario, modelo arequipeña que forma parte de las 80 candidatas que aspiran a quedarse con la corona. La competencia definirá a la sucesora de Emma Tiglao, representante de Filipinas y ganadora de la edición anterior. Para el público peruano, la diferencia horaria será clave para seguir la ceremonia desde las primeras horas de la mañana.

¿A qué hora es la final del Miss Grand International 2026 en Perú?

La gala de coronación está programada para el sábado 10 de octubre a las 7:00 p. m. en Tailandia, lo que corresponde a las 7:00 a. m. en Perú. El evento se realizará en el MGI Hall, ubicado en el centro comercial Bravo BKK, en Bangkok. Debido a la diferencia de 12 horas entre ambos países, quienes deseen seguir la participación de Zuliet Seminario deberán conectarse desde temprano para no perderse las principales etapas de la ceremonia.

La transmisión podrá seguirse por las plataformas digitales oficiales del certamen, entre ellas el canal de YouTube GrandTV y la página oficial de Facebook de Miss Grand International. Estas opciones permitirán al público peruano ver la gala en directo sin depender de una señal de televisión local. Se recomienda ingresar a los canales oficiales antes del inicio para ubicar la emisión correspondiente y evitar enlaces no verificados que circulen en redes sociales.

Zuliet Seminario: así fue su participación antes de la gran final

En los días previos a la coronación, la representante peruana participó en distintas actividades del concurso, entre ellas las presentaciones de traje típico, traje de baño y vestido de gala. Para la competencia de vestuario nacional, lució una creación inspirada en “Yacumama: La Madre de las Aguas”, una propuesta que tomó como referencia una leyenda de la Amazonía peruana y buscó destacar la riqueza cultural y natural del país. Estas pruebas forman parte de las actividades preliminares que permiten a las candidatas mostrar su desenvolvimiento escénico ante el jurado y el público.

La modelo también afrontó dificultades antes de la preliminar, luego de que su equipo y los vestidos que tenía previstos no llegaran a tiempo a Tailandia. En medio de ese contratiempo, Luciana Fuster, ganadora peruana del Miss Grand International 2023, la ayudó a conseguir una alternativa para presentarse en la pasarela. Pese a los inconvenientes, Seminario logró participar en las actividades programadas y continuó su camino hacia la gala final.

¿Cómo se elegirá a la ganadora del Miss Grand International 2026?

La final reunirá a las candidatas que consigan superar las distintas rondas de evaluación. De acuerdo con la información publicada sobre el formato del certamen, la competencia contempla una selección de semifinalistas, desfiles en traje de baño y vestido de gala, además de intervenciones relacionadas con el mensaje “Stop the War and Violence”. Las participantes que avancen a la etapa final deberán responder preguntas ante el jurado, que tendrá la responsabilidad de elegir a la nueva ganadora y a las finalistas.

Zuliet Seminario tiene 23 años, estudia Negocios Internacionales y es fundadora de una escuela de modelaje, según su perfil oficial en el concurso. También cuenta con experiencia deportiva en pruebas combinadas de atletismo. Su participación representa una nueva oportunidad para Perú en el certamen, luego de la victoria de Luciana Fuster en 2023. La expectativa ahora está puesta en conocer si Seminario logra avanzar en la gala del sábado y qué posición alcanzará frente a las representantes de los demás países.

“Yacumama” y el imprevisto que enfrentó a la candidata peruana

Seminario recibió el 7 de octubre sus presentaciones en la competencia preliminar y en la exhibición de traje típico. Para esta última lució “Yacumama: La Madre de las Aguas”, una creación de Beto Pinedo inspirada en una leyenda de la Amazonía peruana. El diseño buscó expresar la conexión con la naturaleza, las raíces ancestrales y la identidad de la selva, llevando una referencia cultural del país al escenario internacional.

La peruana también tuvo que resolver un contratiempo antes de su desfile de gala: el vestido principal que había previsto utilizar no llegó a destino. Ante esa situación, eligió una segunda alternativa, un diseño ceñido con aplicaciones brillantes, encaje y transparencias. Inició su recorrido con una capa blanca que retiró para revelar el atuendo completo; con esa presentación cerró sus pruebas previas y quedó lista para disputar la final.