La competencia del Miss Universo 2026 continúa este sábado 21 de noviembre con una de las actividades que genera mayor expectativa entre los seguidores del certamen. Se trata del desfile de Trajes Nacionales, una presentación en la que las representantes de distintos países lucirán vestimentas inspiradas en sus culturas e identidades. La peruana Luren Márquez también será parte de esta jornada, que permitirá conocer las propuestas preparadas por las candidatas antes de la elección de la nueva reina universal. El evento se desarrollará en Puerto Rico y podrá seguirse por internet, por lo que el público peruano tendrá la oportunidad de acompañar a su representante desde casa. A continuación, te contamos a qué hora comenzará el desfile en Perú, dónde seguir la transmisión y qué se verá durante esta actividad del Miss Universo 2026.

¿A QUÉ HORA VER EL DESFILE DE TRAJES NACIONALES DEL MISS UNIVERSO 2026 DESDE PERÚ?

La presentación se realizará este sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. Según el horario anunciado, el espectáculo comenzará a las 7:00 pm en territorio puertorriqueño.

En el caso de Perú, los seguidores del concurso podrán conectarse desde las 6:00 pm, debido a la diferencia horaria con Puerto Rico.

¿DÓNDE VER EN VIVO Y ONLINE EL DESFILE DE TRAJES NACIONALES?

Los seguidores del concurso podrán observar esta presentación a través de YouTube, sin necesidad de acudir al recinto donde se desarrollará el evento. La transmisión estará disponible en el canal oficial de Telemundo Entretenimiento, que permitirá seguir las propuestas de las representantes de diferentes países, según informa 24 horas.

Para acceder desde Perú, solo será necesario realizar los siguientes pasos:

Ingresar a YouTube desde un celular, computadora o televisor. Buscar el canal oficial de Telemundo Entretenimiento. Ubicar la transmisión correspondiente al desfile de Trajes Nacionales del Miss Universo 2026. Conectarse desde las 6:00 p. m. (hora peruana).

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA GRAN FINAL DEL MISS UNIVERSO 2026?

La edición número 75 del Miss Universo se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico. La ceremonia reunirá a las representantes de distintos países, quienes buscarán obtener la corona universal. Desde Perú, la gala principal podrá seguirse a partir de las 8:00 pm mediante Telemundo Internacional y la plataforma de streaming Universal+.

¿QUIÉN ES LUREN MÁRQUEZ, LA REPRESENTANTE PERUANA EN EL MISS UNIVERSO 2026?

Luren Márquez tiene 27 años, nació en Ica y fue elegida Miss Perú 2026. Su trayectoria incluye estudios de Administración de Empresas y Comunicaciones en Estados Unidos, además de experiencia como conductora y comentarista en la televisión hispana. También impulsó Moda Perú USA, una plataforma dedicada a promover el trabajo de diseñadores nacionales.

Su historia personal está vinculada con el Señor de Luren, patrono de su ciudad natal. Según contó el periodista Luis F. Sánchez, de Diario Las Américas, su madre enfrentó complicaciones durante el embarazo y pidió protección al santo. Luego del nacimiento de su hija, decidió llamarla Luren como agradecimiento.

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