Miss Universo Perú 2025 va por Hollywood: busca un papel en el nuevo ‘Baywatch’

Karla Bacigalupo, actual Miss Universo Perú 2025, dio un paso clave en su proyección internacional al presentarse al casting abierto del reboot de ‘Baywatch’, la icónica serie de televisión que marcó a toda una generación.

Radicada en Estados Unidos y con experiencia en actuación, la modelo peruana sorprendió al compartir en redes sociales que participó en el proceso presencial. Su postulación no solo reaviva el interés por el regreso del clásico televisivo, sino que también abre la posibilidad de que una representante peruana llegue a una producción de alto perfil en Hollywood.

¿CÓMO SE DIO LA POSTULACIÓN DE KARLA BACIGALUPO AL REBOOT DE ‘BAYWATCH’?

La convocatoria para la nueva temporada de ‘Baywatch’ se dio en las playas de Los Ángeles, donde se reunieron cerca de 2 mil aspirantes en traje de baño. En medio de esa multitud destacó Bacigalupo, quien confirmó su asistencia al casting mediante una historia en Instagram con el mensaje: “Casting en persona para Baywatch”.

Días antes ya había generado expectativa con un video promocional grabado frente al mar, donde escribió: “Libre y feliz como el océano”, evocando la estética que hizo famosa a la producción en los años noventa.

El productor del proyecto, Joseph McGinty Nichol, conocido como McG, comentó a EFE que el proceso de casting no discrimina trayectorias: “Estamos abiertos a elegir a quien tenga magia. Todos tienen una oportunidad”.

¿QUIÉN ES KARLA BACIGALUPO Y QUÉ EXPERIENCIA TIENE EN ACTUACIÓN?

Más allá de su coronación como Miss Universo Perú 2025 (título que obtuvo tras haber sido Miss Perú USA), Bacigalupo ha construido una carrera en el ámbito audiovisual. Tiene 33 años, estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima y se formó en actuación en la Universidad de California en Los Ángeles.

Su debut en pantalla se produjo en 2022 con el cortometraje The Devil, dirigido por Marie Rouhban. Posteriormente participó en Proof (2023) y You Can Only Blink Once (2024), además de integrar el elenco de la miniserie The Devil Wears Desire.

Próximamente aparecerá en proyectos como Overflow, Consumption, Living in Color y Studio 205. En el último, asume funciones de productora y guionista. Con este perfil, la peruana busca dar el salto definitivo a una producción de alcance internacional.

¿QUÉ TRAE DE NUEVO ESTA VERSIÓN DE ‘BAYWATCH’?

La serie original, protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson, dejó una huella imborrable en la cultura pop. Por lo tanto, el relanzamiento, que será protagonizado por Stephen Amell, buscará actualizar la historia de los socorristas sin perder el espíritu optimista que la convirtió en fenómeno global. “Una versión idealizada del sur de California”, adelantó McG.

Ahora, la producción iniciará grabaciones en marzo en la playa de Venice, retomando el escenario californiano que marcó sus primeras temporadas. El creador y productor ejecutivo Matt Nix explicó que la idea tomó fuerza tras los incendios que golpearon la ciudad a inicios de 2025. “La estamos reinventando para una nueva generación”, afirmó.

Aunque tendrá un enfoque más cinematográfico, McG adelantó que conservarán elementos emblemáticos como la icónica cámara lenta, según informa RPP.

