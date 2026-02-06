La cantante Molly Gereda, exintegrante de la orquesta Puro Sentimiento, se vio envuelta en una ola de especulaciones luego de que un video viral en redes sociales diera a entender que Christian Domínguez intentó cortejarla, lo que generó una reacción inmediata de incomodidad en el cumbiambero.

Ante el revuelo mediático, Gereda decidió presentarse públicamente para desmentir tajantemente cualquier vínculo sentimental o insinuación fuera de lugar por parte de la pareja de Karla Tarazona. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MOLLY GEREDA SOBRE UN SUPUESTO CORTEJO POR PARTE DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

La vocalista fue enfática al señalar que jamás existió un acercamiento romántico por parte del cumbiambero. Según explicó en el set de ‘Un Día en el Mall’, el material que circuló en internet, que fue producto de una entrevista para un pódcast conducido por Xiomy Kanashiro, no refleja la realidad de los hechos. Molly aseguró que dio una respuesta negativa, la cual fue omitida deliberadamente para generar controversia.

“Cuando hicieron esa pregunta dije que no me coqueteó, la verdad es que no. Cuando tomé el shot ha sido por otra pregunta”, manifestó la joven artista. De esta manera, aclaró que el gesto de beber un trago corto, que muchos interpretaron como una confirmación silenciosa, correspondía en realidad a una interrogante distinta, reafirmando que su conciencia está limpia: “Estoy tranquila”.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA CONFUSIÓN EN EL PÓDCAST DE XIOMY KANASHIRO, SEGÚN MOLLY GEREDA?

El malentendido tuvo su punto de partida en una dinámica de preguntas y respuestas donde, al ser consultada sobre Christian Domínguez, la cantante pareció evadir la respuesta bebiendo un chupito. Este fragmento fue aprovechado por la producción del programa para insinuar una verdad oculta, basándose en la premisa de que “ustedes ya saben lo que significa tomar el chupito”.

No obstante, la cantante acusó directamente a dicho espacio de haber alterado el orden de sus declaraciones para ganar notoriedad, aprovechando que es un proyecto nuevo. “Es un programa que se está empezando, he sido una invitada, en sí el video se puede ver claramente que está editado”, sentenció Gereda, evidenciando que el montaje del clip buscaba sembrar una duda inexistente sobre su integridad laboral.

@envivvo 🔴 #Espectáculos || Durante una entrevista en vivo, Molly Gereda, intérprete de la orquesta Puro Sentimiento, fue consultada sobre si Christian Domínguez habría intentado coquetearle, a lo que ella respondió con cautela que no desea generar problemas, aclarando además que lleva bastante tiempo en la agrupación y que su cercanía con el público se debe a que es una de las integrantes más queridas de la orquesta, evitando así entrar en polémicas. 😶🎤✨ 📎 #MollyGereda #PuroSentimiento #ChristianDomínguez #Perú #Farándula #fblifestyle ♬ sonido original - envivvo

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN MANTENÍA LA CANTANTE CON EL DUEÑO DE PURO SENTIMIENTO?

Según informa el diario La República, Gereda fue muy clara al delimitar que su trato con el cumbiambero siempre se mantuvo bajo estándares estrictamente profesionales. Recordó que Domínguez es uno de los propietarios de la agrupación donde ella laboraba, por lo que cualquier contacto fue estrictamente de jefe a trabajadora. Incluso, descartó que su renuncia tuviera algo que ver con este escándalo o con problemas internos.

Tras su salida de la orquesta, la cantante confirmó que conversó con Christian para cerrar el ciclo laboral en buenos términos, asegurando que no quedaron resentimientos ni cuentas pendientes. De esta forma, Molly Gereda busca cerrar por completo a un rumor que amenazaba su reputación, dejando claro que su carrera y su relación con sus superiores siempre han estado basadas en el respeto mutuo.