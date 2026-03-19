Antes de que las comprometedoras imágenes de Mario Irivarren en Argentina sacudieran la farándula nacional, Onelia Molina ya se encontraba lidiando con una situación límite en el set de ‘Esto es guerra’. La joven modelo vivió una situación de puro nerviosismo durante un reto extremo que la llevó al límite, demostrando que su estado emocional ya estaba muy frágil antes de que estallara la tormenta mediática sobre su vida sentimental. El colapso de la competidora no solo paralizó el desarrollo del programa, sino que generó una profunda preocupación entre sus compañeros y la producción de América Televisión. Lo que parecía ser una competencia más terminó en un mar de lágrimas y una crisis que nadie esperaba ver en vivo. En medio de un clima de tensión absoluta, Onelia se vio superada por sus propios temores en un episodio que marcaría el preámbulo de su ruptura sentimental definitiva. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ CON ONELIA MOLINA?

El pánico total se vivió el pasado lunes 16 de marzo, cuando la influencer tuvo que subir a una torre que medía más de 10 metros. La misión era saltar al vacío para tocar una campana y salvar a sus compañeros Melissa Loza y Facundo González de ser eliminados, pero su fobia a las alturas pudo más que sus ganas de ganar, según informa el diario La República.

Onelia se quedó paralizada en lo más alto, llorando y sin poder dar un solo paso mientras repetía: “¡Dios mío! Tengo miedo. No, no quiero”. Aunque intentó armarse de valor, el bloqueo fue tan grande que no pudo completar la prueba. Muy afectada, tuvo que bajar de la estructura y se disculpó con su equipo confesando: “No puedo, ni siquiera me puedo mover”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RUPTURA DE ONELIA MOLINA Y MARIO IRIVARREN?

La madrugada del último miércoles, Onelia anunció que ya no está con Mario Irivarren. A través de un mensaje en Instagram a las 2:25 de la mañana, la influencer dejó claro que no perdonará el “ampay” de Mario en Argentina, donde se le vio muy cariñoso con otras mujeres. Ella fue directa al grano: “La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran”.

La modelo aseguró que no piensa dar marcha atrás y que ahora su único objetivo es recuperar su paz mental lejos de los escándalos. En su comunicado, pidió a la gente que entienda su situación y escribió: “En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma”. Además, advirtió que no volverá a tocar el tema frente a los medios diciendo: “no daré más declaraciones sobre este tema”.

Onelia Molina se pronuncia en su cuenta de Instagram sobre Mario Irrivaren.

¿CÓMO HA LOGRADO ‘ESTO ES GUERRA’ MANTENERSE EN LA CIMA DEL RATING NACIONAL?

A pesar de los dramas personales de sus figuras, el formato de competencia de América Televisión sigue siendo el preferido de los hogares peruanos. Con 14 años de trayectoria ininterrumpida, el programa demuestra que sigue siendo el líder en su horario al alcanzar un pico de 18,2 puntos el pasado jueves 12 de marzo y mantener cifras sólidas de 17,4 y 16,2 puntos durante los días miércoles 13 y viernes 14 de marzo respectivamente.

Esta exitosa fórmula no solo domina su franja horaria en Perú, sino que ha logrado traspasar fronteras llegando a mercados internacionales como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia, consolidándose como el espacio en vivo preferido por el público.

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