La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán continúa generando interés en la farándula local, especialmente tras la difusión de imágenes que evidencian una cercanía cada vez más marcada no solo entre ambos, sino también con el entorno familiar del exdeportista. La reciente publicación compartida en redes sociales ha despertado múltiples reacciones, al mostrar un momento íntimo que muchos interpretan como una señal de estabilidad y consolidación en la pareja. La presencia de los hijos de Farfán en esta escena ha sido clave para reforzar la percepción de que el vínculo avanza a una etapa más seria, captando la atención de seguidores y medios. Además, este episodio se suma a otros indicios recientes que apuntan a que ambos no solo atraviesan una etapa sólida, sino que también estarían proyectándose a largo plazo, lo que mantiene a la opinión pública atenta a cada paso que dan.

¿QUÉ MOMENTO FAMILIAR PROTAGONIZARON XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

La escena que generó comentarios surgió a partir de una publicación difundida por el propio exfutbolista en Instagram, donde se aprecia un collage de fotografías junto a sus hijos Adriano y Jeremy, fruto de su relación con Melissa Klug. Entre las imágenes, una en particular llamó la atención: Farfán aparece abrazando a Kanashiro, mientras los menores posan sonrientes a su lado, proyectando una imagen de armonía.

El mensaje que acompañó la publicación, “Gracias Dios por exactamente todo”, junto con la interacción en historias de la conductora, quien añadió un emoji de corazón, reforzó la idea de un momento significativo compartido en familia.

Xiomy Kanashiro compartiendo con el entorno familiar de Jefferson Farfán. | Foto: instagram

La difusión de estas fotografías generó múltiples reacciones, ya que muchos usuarios resaltaron lo poco común que resulta ver a los hijos del exjugador junto a su actual pareja, interpretándolo como una muestra de confianza y cercanía, según recoge el diario La República.

¿QUÉ REVELÓ XIOMY KANASHITO SOBRE LOS PLANES DE VIVIENDA DE FARFÁN?

Durante ua reciente participación en el programa ‘América hoy’, la conductora sorprendió al referirse a una decisión importante del exseleccionado respecto a su patrimonio. “Está vendiendo la casa, sí, pero queremos hacer una casa más bonita”, manifestó, dejando entrever que existe la intención de construir un nuevo espacio.

Aunque precisó que se trata de una determinación personal de Farfán, compartió su respaldo a este proceso que ha despertado especulaciones sobre un proyecto de vida compartido.

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Durante una visita al programa ‘Arriba mi gente’ en el 2025, Xiomy dejó claro que el romance se encuentra en una etapa sólida y tranquila. Recordó que conoció a Jefferson hace varios años y que, aunque fueron amigos durante un buen tiempo, la relación sentimental empezó recién a inicios del 2024. Contó con firmeza que llevan más de medio año como pareja, y que ambos se muestran comprometidos con construir una relación sin presiones externas.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Un detalle que suele llamar la atención en la pareja es la diferencia generacional que los separa. Xiomy Kanashiro tiene 28 años, mientras que Jefferson Farfán tiene 41.

De esta manera, existe una brecha de 13 años entre ambos, hecho que no ha sido impedimento para que expresen públicamente su romance y se muestren felices en distintas apariciones luego de haber consolidado su vínculo afectivo con absoluta madurez.

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