Magaly Medina volvió a ser noticia tras tomarse una pausa en su agenda televisiva para realizar un viaje personal a Estados Unidos. La conductora decidió adelantar la grabación de sus programas en ATV con el fin de asistir a un evento familiar de gran importancia en la ciudad de Boston. El motivo del desplazamiento fue la graduación de Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, quien culminó con éxito sus estudios de maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería. La celebración reunió a su entorno más cercano en un ambiente de orgullo y reconocimiento académico. Durante la estadía, Medina compartió imágenes del momento en redes sociales, donde se le vio acompañando a la joven en esta etapa especial. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la aparición de la expareja del notario en algunas de las publicaciones, detalle que no pasó desapercibido para el público.

Momento inesperado: Magaly Medina deja ver cómo es la relación con la expareja de su esposo Alfredo Zambrano

A través de sus redes sociales, Magaly difundió distintos registros del evento de graduación realizada en una reconocida universidad de Boston, donde su familia celebró el logro académico de Silvana. Las imágenes mostraron un ambiente cercano y de celebración, evidenciando la relación cordial que la conductora mantiene con la hija de su esposo Alfredo Zambrano.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios fue la presencia y el trato cercano entre Medina y la abogada Claudia Almenara, quien cuenta con experiencia como jueza de familia y conciliadora extrajudicial. Las interacciones entre ambas generaron comentarios en redes sociales, donde no pasó desapercibida la naturalidad con la que compartieron el evento.

La ‘Urraca’ volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una publicación que despeja las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con la abogada Claudia Almenara.

En una de sus historias de Instagram, la conductora difundió un video grabado durante la ceremonia de graduación de la hija de su esposo, Alfredo Zambrano, en el que ambas aparecen compartiendo un momento de evidente cordialidad y celebración.

“Felices con nuestra recién graduada. Máster Counseling Psychology”, fue el mensaje que compartió Magaly Medina en su cuenta de Instagram al publicar un video de la ceremonia de graduación.

Guerra declarada: Daniela Darcourt responde sin filtros a Yahaira Plasencia

La escena salsera en el Perú atraviesa un nuevo episodio de tensión tras el reciente cruce de declaraciones entre dos de sus máximas exponentes, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. El conflicto se originó luego de que la “Patrona” lograra obtener garantías de la Prefectura de Lima contra la conductora Magaly Medina, una medida que Darcourt no dudó en calificar como desproporcionada y carente de coherencia frente a las verdaderas urgencias que enfrentan miles de mujeres violentadas en el país. Este enfrentamiento, que combina un proceso judicial con una fuerte exposición mediática, ha desatado una ola de reacciones dentro y fuera del espectáculo, reavivando el debate sobre los límites entre la defensa personal, la libertad de expresión y la responsabilidad pública. A continuación, te contamos todos los detalles.

El pasado lunes 27 de abril en el pódcast ‘Q’bochinche’, la cantante fue tajante al referirse a la decisión de su colega de acudir a instancias legales para solicitar protección. “Para mí, el tema de las garantías me parece un exceso”, sostuvo, dejando clara su postura crítica.

Si bien reconoció que Magaly Medina suele tener comentarios controvertidos, consideró que este tipo de acciones terminan contradiciendo el mensaje inicial de empoderamiento. Además, insistió en que existen casos mucho más urgentes que requieren atención prioritaria por parte de las autoridades.

Uno de los puntos más álgidos de la crítica de Darcourt fue la forma en que Plasencia comunicó el avance de su proceso legal contra Magaly Medina. La artista cuestionó que Yahaira aprovechara el cierre de un concierto para dar declaraciones a la prensa, incluso permaneciendo con su atuendo de gala.

¿Por qué Daniela Darcourt se mostró incómoda?

Para Daniela, esta exposición convierte una denuncia seria en un circo mediático. “La farándula en nuestro país se ha acostumbrado a que si salgo y digo que me han hecho daño y me hago la víctima tengo la popularidad”, señaló. En su lugar, sugirió que los temas judiciales deberían manejarse en privado y bajo la estricta supervisión de los abogados, según informa Infobae.