Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a ser noticia tras tomarse una pausa en su agenda televisiva para realizar un viaje personal a Estados Unidos. La conductora decidió adelantar la grabación de sus programas en ATV con el fin de asistir a un evento familiar de gran importancia en la ciudad de Boston. El motivo del desplazamiento fue la graduación de Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, quien culminó con éxito sus estudios de maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería. La celebración reunió a su entorno más cercano en un ambiente de orgullo y reconocimiento académico. Durante la estadía, Medina compartió imágenes del momento en redes sociales, donde se le vio acompañando a la joven en esta etapa especial. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la aparición de la expareja del notario en algunas de las publicaciones, detalle que no pasó desapercibido para el público.