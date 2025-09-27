El pasado 25 de setiembre, el programa ‘Habla Chino’ vivió un episodio que mezcló romance, sorpresa y polémica en cuestión de segundos que tuvo como protagonistas a Pamela López y Paul Michael. En plena entrevista a la trujillana, el cantante apareció en el set para pedirle matrimonio de forma simbólica a su pareja. Sin embargo, lo que parecía una escena romántica televisada se transformó en un momento incómodo tras un recordatorio que puso en evidencia la situación legal de López.

Entre bromas, gestos de cariño y cierta incomodidad, la influencer no ocultó su deseo de formalizar su relación, aunque reconoció que existen obstáculos que se interponen en ese camino. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA PROPUESTA EN VIVO QUE SORPRENDIÓ A TODOS?

Durante la entrevista conducida por Aldo Miyashiro, este no dudó en preguntarle directamente a Pamela López si se imaginaba casándose con Paul Michael. Ella respondió entre risas que sí le gustaría, aunque reconoció que la realidad no es tan sencilla. Acto seguido, el cantante apareció en el set y, en medio de bromas, se arrodilló para entregarle un anillo como símbolo de compromiso.

La empresaria no pudo contener la emoción y entre lágrimas comentó: “Espérate, que quiero llorar”, dejando ver que el gesto, aunque espontáneo y sin carácter formal, la conmovió profundamente. El ambiente, inicialmente festivo y romántico, se cargó de risas por parte del público y los panelistas, quienes se dejaron llevar por el juego de la pedida de mano improvisada.

¿QUÉ COMENTARIO GENERÓ INCÓMODIDAD EN EL SET?

La atmósfera de celebración cambió abruptamente cuando Joel Ezeta, productor del programa, intervino en tono irónico para recordar que Pamela aún no se ha divorciado de Christian Cueva. Con sarcasmo, señaló que Paul Michael debía pensar en algo más romántico, pero advirtió: “Hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”.

Esa observación generó un momento incómodo en el estudio. Paul Michael optó por retirarse brevemente, mientras Pamela reaccionó con molestia y replicó: “Tumba la fiesta. Envidioso”. Aunque al final la situación se retomó como parte de la broma, quedó claro que el tema de su estado civil sigue siendo un punto sensible en la vida de la influencer.

¿POR QUÉ EL DIVORCIO DE PAMELA LÓPEZ CON CHRISTIAN CUEVA SIGUE SIN AVANZAR?

El mayor obstáculo para que Pamela López formalice su relación con Paul Michael es el proceso legal pendiente con Christian Cueva. Según ha explicado en varias ocasiones, el futbolista no muestra disposición para concretar la firma del divorcio, pese a que llevan más de un año separados. Ella misma declaró en una entrevista anterior: “Bueno, parece que no. No se quiere divorciar de mí”.

Actualmente, los temas legales entre ambos giran en torno a la manutención y el régimen de visitas de sus tres hijos, lo que ha retrasado cualquier avance en la disolución del matrimonio. A nivel personal, López también reconoció que no ha podido perdonar las infidelidades del futbolista, señalando que quizá pasarán muchos años antes de poder hacerlo. Pese a ello, asegura que su prioridad es mantener estabilidad por el bienestar de sus hijos y continuar adelante con su vida sentimental junto a Paul Michael, según recoge Infobae.