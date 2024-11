Mónica Sánchez es una actriz nacional reconocida por sus diversas interpretaciones en cine, teatro y televisión. Precisamente, en la pantalla chica tuvo uno de los papeles más importantes de su carrera en la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’, donde interpretó a la popular y querida ‘Charito’. Sin embargo, recientemente brindó declaraciones para un programa de espectáculos, en las que mostró su agradecimiento por haber formado parte de la producción de América TV, aunque dejó las puertas abiertas para regresar a la televisión muy pronto. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MÓNICA SÁNCHEZ SOBRE SU REGRESO A LA TELEVISIÓN?

Hace poco, Mónica Sánchez brindó una entrevista a ‘Todo se filtra’ de Panamericana TV, donde contó su intención de regresar a la televisión peruana, y no precisamente a la serie Al fondo hay sitio, que le trajo muchas alegrías durante varios años. La actriz de 54 años aclaró que cerró su participación en dicho programa televisivo, indicando que se encuentra muy agradecida con el público por el respaldo durante todas estas temporadas.

“Estoy muy agradecida por todo lo vivido y estoy en paz con la decisión tomada. No precisamente (regrese a Al fondo hay sitio). En la serie yo ya cerré un ciclo. Ya me despedí de Charito, me despidieron todos. Me refiero a que mi trabajo continúa. Tengo un antes y un después de Al fondo hay sitio. Lo que vendrá supongo que será el después”, dijo al inicio.

Mónica Sánchez dejó las puertas abiertas para regresar a la televisión muy pronto tras dejar 'Al fondo hay sitio'.

Asimismo, la ex actriz de ‘De vuelta al barrio’ reveló que, tan pronto como dejó Al fondo hay sitio, se le presentaron varias propuestas de trabajo, por lo que no descartó incursionar en la conducción de algún programa de televisión, sin mencionar el formato. “Ni bien dejé AFHS recibí cuatro propuestas laborales. Mi carrera continua, ya veremos qué dice el tiempo. Siempre es lindo la posibilidad de explorarse en otros registros, se verá con el tiempo, a mí me encanta conversar, comunicar...” añadió a mencionado programa.

¿POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ SE RETIRÓ DE ‘AL FONDO HAY SITIO’?

Hace unos meses, Mónica Sánchez brindó una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, donde se animó a hablar sobre diversos temas relacionados con su vida. Uno de ellos, inevitable de mencionar, fue su paso por la serie de América Televisión ‘Al fondo hay sitio’ y su eventual salida de ella durante este 2024. Por si fuera poco, la actriz se animó a revelar detalles que antes no había compartido.

Entre los más importantes de ellos tenemos al principal motivo que la llevo a decidir abandonar la serie. De acuerdo con sus declaraciones, la grabación del programa la había llevado a tener un estilo de vida bastante exigente que estaba afectando su salud, en especial, desde que el canal de televisión mudó el set de rodaje a una nueva sede en Pachacamac.

“Desde que pasamos a Pachacamac, entramos a las 7 de la mañana. Yo manejo todos los días, desde mi casa es una hora hora y veinte minutos. Tenía que levantarme a las 5 y salir a las 6, llegar a las 7, y empieza todo: el pelo y el maquillaje. Entraba a las 8 en punto, como una fábrica. Eran muchas escenas al día. A las 5 de la tarde salen los buses para Lima. Los días que grababamos de noche entrábamos un poco más tarde. Llegaba a mi casa a las 6:30 de la noche, manejando. Es un cansancio que se va acumulando”, reveló Mónica a Linares.

¿QUÉ PROBLEMAS DE SALUD EXPERIMENTÓ MÓNICA SÁNCHEZ?

Pero los problemas e inconvenientes no terminan ahí, sino que la actriz también reveló que mantener este estilo de vida durante tantos años empezó a afectar negativamente su salud y los signos se empezaron a notar tanto de manera física, como mentales. Por ejemplo, el estrés llegaba a generarle dolores musculares que no le permitían moverse con normalidad, así como problemas de memoria o de concentración.

“Siempre hablamos del estrés como ‘ay, relájate’, pero el estrés ataca a cada cuerpo de diferentes maneras. A mí me atacó en mi sistema nervioso central, se inflamó mucho, entonces dejaba de emitir descargas eléctricas a mis músculos y al cerebro, fue muy fuerte. Empecé a sentir una fatiga muy grande, muchos dolores musculares, llegó un momento en el que me tocabas la punta del pie y me dolía. Mi cuerpo pedía parar”, confesó.