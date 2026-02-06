Monserrat rompe su silencio y revela la razón por la cual no trabajó durante los 17 años de relación con ‘Melcochita’

Un nuevo escándalo vinculado a la farándula peruana remece las redes sociales, y en esta ocasión particular llamando la atención por el protagonismo de ‘Melcochita’ y Monserrat Seminario. Al respecto, y tras el anuncio de ruptura que llevara a cabo el popular cómico y sonero peruano, su aún esposa ha decidido revelar detalles acerca de la separación como tal, y en esa línea aprovechar la coyuntura para negar ser ‘mantenida’.

MONSERRAT SEMINARIO SE PRONUNCIA TRAS TÉRMINO DE RELACIÓN CON ‘MELCOCHITA’ Y NIEGA QUE LA HAYA MANTENIDO

Cuando todo parecía felicidad entre Pablo Villanueva de casi 90 años y Monserrat Seminario, el escándalo entorno a su ruptura remece las redes sociales que precisamente ella utilizó para darlo a conocer entre lágrimas.

A través de transmisión en vivo vía TikTok, finalmente la esposa de ‘Melcochita’ reveló que el popular sonero había decidido ponerle fin a la relación de casi 17 años, y debido a las “cizañas” de terceros, mientras horas después él brindaría mayores detalles refiriendo de manera controversial, que “se gastó toda mi plata”.

En medio de los dimes y diretes generados, y que también involucran a los hijos de Pablo Villanueva, Monserrat Seminario hoy se defiende, y niega haber sido mantenida por el también cómico peruano, tal y como la señalan Yesenia, Susan, y hasta propios internautas.

"Yo he estudiado varias carreras, pero ‘Melcochita’ no quiere que trabaje“, reveló de manera contundente, y visiblemente incómoda a través de live donde brindaría descargo entorno a la expresiones del propio sonero que la acusa de haberse gastado ahorros ascendentes al medio millón de dólares aproximadamente.

Asimismo, y dando a conocer que cuenta con importante trayectoria educativa, Monserrat Seminario sorprendió diciendo que “he estudiado Enfermería Técnica ... aparte he estudiado para chef, para postres y tortas y panadería“.

Con relación a ese “medio millón de dólares”, la esposa de ‘Melcochita’ reveló para América Hoy, que “el dinero él lo trabaja y yo lo administro. Todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, refiriendo además que no lo terminó gastando para cosas propias, sino más bien para saldar deuda acumulada por hasta 16 años.

ASÍ ‘MELCOCHITA’ CONFIRMÓ LA RUPTURA DE RELACIÓN CON MONSERRAT SEMINARIO

Las redes sociales explotan, y remecen por el nuevo escándalo que ahora protagonizan Monserrat Seminario y un ‘Melcochita’ cuyo estado de salud preocupa tras terminar siendo internado en medio de conflicto matrimonial.

Horas después de que su esposa y madre de hijos diera a conocer el fin de relación, el también cómico de casi 90 años, brindó declaraciones exclusivas mediante diálogo concedido a diario Trome, señalando inicialmente que “ella es mala, se ha gastado todo mi dinero“.

"Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada“, añadió ‘Melcochita’, enfatizando además que ello lo terminó alejando de Monserrat Seminario, y dando así por finalizada una relación iniciada hace 17 años aproximadamente cuando se conocieron en la ciudad piurana de Catacaos.