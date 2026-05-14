Las recientes imágenes de Melcochita junto a una joven de 22 años continúan generando repercusión en el mundo del espectáculo, especialmente después de que Monserrat Seminario decidiera exponer nuevos detalles sobre el vínculo entre ambos. La expareja del humorista apareció en ‘Magaly TV La Firme’ para revelar supuestos chats privados donde el sonero intercambia mensajes románticos con la joven, a quien presentó públicamente como su “enfermera particular”. Además, la madre de los hijos menores de Melcochita aseguró que desde hace tiempo sospechaba de la cercanía entre ambos, por lo que no dudó en pronunciarse tras la difusión del reciente ampay emitido por el programa de Magaly Medina. Las conversaciones difundidas, sumadas a las contundentes declaraciones de Seminario, han puesto nuevamente al artista en el ojo público.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL ESCÁNDALO QUE INVOLUCRA AL FAMOSO COMEDIANTE?

La estabilidad de Pablo Villanueva se vio sacudida el pasado lunes 11 de mayo, cuando el espacio conducido por Magaly Medina presentó un reporte donde se observaba al artista en una actitud sumamente afectuosa con una mujer de 22 años llamada Heydi Amado Gálvez. A pesar de que el sonero sostuvo con firmeza que ella es únicamente su “enfermera particular”, el contenido visual del último fin de semana sugería una intimidad distinta.

Ante la difusión de las imágenes, Monserrat Seminario optó por manifestarse frente a las cámaras de televisión, mostrándose profundamente dolida por lo que considera una falta de respeto pública.

Melcochita es captado en comprometedora situación con una joven en una discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

¿QUÉ COMPARTIÓ MONTSERRAT SEMINARIO EN EL PROGRAMA DE MAGALY MEDINA?

Para desmentir la supuesta relación laboral, la piurana sacó a la luz una serie de chats que confirman una conexión romántica entre su esposo y la joven de 22 años.

“Te amo, me avisas cuando llegas a la casa. Cada día te amo más”, habría escrito el cómico, mientras que la joven respondió con otro mensaje afectuoso: “Yo a ti, te amo mucho”.

Según Seminario, estas pruebas son solo una fracción de un material mucho más comprometedor que ella custodia y que ratificaría que el vínculo es mucho más profundo de lo que Melcochita admite.

¿QUÉ DIJO MONTSERRAT SEMINARIO SOBRE EL VÍNCULO ENTRE MELCOCHITA Y LA JOVEN DE 22 AÑOS?

La piurana reveló que las dudas sobre aquella relación comenzaron mucho antes del reciente ampay emitido por ‘Magaly TV La Firme’. De acuerdo con su versión, Heydi Amado incluso llegó a convivir temporalmente en la vivienda donde ella mantenía una relación con el artista, situación que en ese momento no le generó sospechas mayores.

No obstante, tras la difusión de las imágenes y los mensajes románticos, Monserrat reconsideró varios episodios del pasado y concluyó que la cercanía entre ambos no habría sido únicamente laboral. Para ella, las conversaciones privadas terminaron por confirmar que existía un vínculo sentimental mucho más fuerte del que Melcochita reconocía públicamente, según informa La República.

¿CUÁL FUE EL CONTUNDENTE MENSAJE DE SEMINARIO HACIA LA JOVEN?

Monserrat Seminario también lanzó fuertes declaraciones contra Heydi Amado Gálvez frente a las cámaras del espacio de espectáculos. Visiblemente incómoda por la situación, dejó claro que todavía mantiene un vínculo matrimonial con el humorista y cuestionó directamente el papel de la joven en la vida del sonero.

“Tú eres la intrusa, la amante. Él sigue casado conmigo, chibolita”, expresó de manera tajante durante la entrevista. Asimismo, señaló que Heydi conocía perfectamente su relación con Melcochita, ya que había compartido reuniones y momentos dentro del departamento donde convivían junto a sus hijos menores.

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