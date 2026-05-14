Resumen

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Monserrat Seminario sorprende al mostrar mensajes entre Melcochita y joven de 22 años: “Te amo, me avisas cuando llegas a la casa” | Composición EC: YouTube / Instagram
Monserrat Seminario sorprende al mostrar mensajes entre Melcochita y joven de 22 años: “Te amo, me avisas cuando llegas a la casa” | Composición EC: YouTube / Instagram
Por Redacción EC

Las recientes imágenes de Melcochita junto a una joven de 22 años continúan generando repercusión en el mundo del espectáculo, especialmente después de que Monserrat Seminario decidiera exponer nuevos detalles sobre el vínculo entre ambos. La expareja del humorista apareció en ‘Magaly TV La Firme’ para revelar supuestos chats privados donde el sonero intercambia mensajes románticos con la joven, a quien presentó públicamente como su “enfermera particular”. Además, la madre de los hijos menores de Melcochita aseguró que desde hace tiempo sospechaba de la cercanía entre ambos, por lo que no dudó en pronunciarse tras la difusión del reciente ampay emitido por el programa de Magaly Medina. Las conversaciones difundidas, sumadas a las contundentes declaraciones de Seminario, han puesto nuevamente al artista en el ojo público.

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