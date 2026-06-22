El gran momento de Lamine Yamal en el Mundial 2026 no solo se vive dentro de la cancha, sino también en las plataformas digitales, donde su familia ha causado un auténtico furor. Tras el contundente triunfo de la Selección Española ante Arabia Saudí, la madre del delantero estrella publicó un tierno y divertido vídeo junto a su hijo menor que no tardó en volverse viral.

En el clip, que ya acumula millones de reproducciones, se ve a ambos celebrar con complicidad y sumarse al ‘trend’ del momento, bailando al ritmo de la canción oficial del Mundial. La espontaneidad del pequeño y la alegría de la madre han desatado una ola de comentarios positivos entre los aficionados, quienes celebran la unión y el carisma de la familia del futbolista.

🇪🇸 El hermano de Lamine es el mayor fan de España.



Vía 'sheila_ebana' pic.twitter.com/3nnR1kvMDK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2026

Lamine Yamal brilla en el campo

El festejo en redes tiene un motivo de peso. España sumó tres puntos clave en su segundo encuentro de la fase de grupos con una goleada ante el conjunto de Arabia Saudita, un partido en el que Lamine Yamal fue el encargado de abrir el marcador. Su tempranero gol encarriló el juego para el combinado español, consolidando su gran estado de forma en esta cita mundialista y desatando la fiesta tanto en las tribunas como en el entorno digital de su familia.

Qué partido le queda a España en la fase de grupos del Mundial 2026

En la fase de grupos del Mundial 2026, a la Selección Española solo le queda 1 partido pendiente para cerrar la primera etapa del torneo:

Uruguay vs. España

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Sábado, 27 de junio de 2026 Sede: Estadio Akron, Guadalajara / Zapopan (México)

Hasta el momento, España ha disputado dos encuentros en el Grupo H, sumando un empate ante Cabo Verde (0-0) y una victoria por goleada frente a Arabia Saudí (4-0). El choque contra el conjunto uruguayo definirá de manera definitiva la clasificación y los emparejamientos para la siguiente ronda de dieciseisavos de final.