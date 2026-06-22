La euforia por el gol de Lamine Yamal en la Copa del Mundo se traslada a las plataformas digitales con un tierno y divertido vídeo familiar que es tendencia total. (Foto: sheila_ebana Instagram)
La euforia por el gol de Lamine Yamal en la Copa del Mundo se traslada a las plataformas digitales con un tierno y divertido vídeo familiar que es tendencia total. (Foto: sheila_ebana Instagram)
Por Paolo Valdivia

El gran momento de Lamine Yamal en el Mundial 2026 no solo se vive dentro de la cancha, sino también en las plataformas digitales, donde su familia ha causado un auténtico furor. Tras el contundente triunfo de la Selección Española ante Arabia Saudí, la madre del delantero estrella publicó un tierno y divertido vídeo junto a su hijo menor que no tardó en volverse viral.

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