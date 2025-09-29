Luego de algunos días sin pronunciarse, Maju Mantilla se refirió por primera vez al violento episodio protagonizado por su esposo, Gustavo Salcedo, quien agredió físicamente al exproductor del programa Arriba mi gente, Christian Rodríguez. Ella se dejó ver notablemente afectada por lo sucedido e hizo un agradecimiento especial. A continuación, te contamos todos los detalles.

Muy afectada, Maju Mantilla reaccionó tras la agresión de su esposo al productor de Arriba Mi Gente

A través de un mensaje enviado por WhatsApp a la reportera Verónica Rondón, Maju Mantilla agradeció el interés mostrado por su situación. “Muchas gracias por tu preocupación, la verdad, no me siento bien”, comentó la exreina de belleza en América Hoy. Asimismo, en otro pasaje de la conversación, la también exconductora de Latina fue clara al manifestar su rechazo absoluto hacia cualquier forma de violencia, dejando en claro que no la respalda ni la justifica bajo ninguna circunstancia.

Maju Mantilla reaparece con sorprendente y emotivo mensaje tras escándalo de infidelidad

Tras varios días de ausencia en las redes sociales, la actriz nacional sorprendió al publicar un emotivo mensaje, donde expresó su gratitud y cariño. “Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho”, compartió Mantilla en su Instagram. Es importante mencionar que hace pocos días, la empresaria lanzó una advertencia contra quienes difundan versiones sobre supuestas infidelidades a su esposo, Gustavo Salcedo. Por otro lado, los seguidores han mostrado su total apoyo a la modelo peruana, donde aprovecharon en mandarle mensajes positivos y muestras de solidaridad en un contexto de su vida complicada marcada por los diversos cuestionamientos.

Maju no respaldó lo hecho por Gustavo Salcedo, su todavía esposo.

Qué dijo Maju Mantilla sobre su salida de la televisión

Tras estar envuelta en una polémica por supuestas infidelidades, el pasado 18 de septiembre, Maju Mantilla anunció en plena transmisión su retiro definitivo del programa ‘Arriba Mi Gente’, dejando sorprendidos a los televidentes. “Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada”, dijo al inicio.

Asimismo, la modelo de 41 años dejó en claro que como figura pública siempre está expuesta a las especulaciones, aunque indicó a que no brinden información falsa sobre la vida privada de las personas. “Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, sostuvo Maju.