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Nadie conocía su historia: Josué Rivaldo reveló lo que tuvo que soportar para imitar a Raphael en Yo ‘Soy’ | Foto: @_josuerivaldo
Nadie conocía su historia: Josué Rivaldo reveló lo que tuvo que soportar para imitar a Raphael en Yo ‘Soy’ | Foto: @_josuerivaldo
Por Redacción EC

El reciente ganador de ‘Yo soy Grandes batallas’ 2026, Josué Rivaldo, sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre el camino que recorrió para convertirse en el mejor imitador de Raphael del programa. Aunque el público lo vio brillar semana tras semana sobre el escenario, detrás de cada presentación hubo momentos difíciles, sacrificios familiares y problemas de salud que pusieron a prueba su determinación. Tras alcanzar la victoria y llevarse el premio mayor, el artista decidió contar todo lo que vivió durante la competencia y cómo esas experiencias marcaron una de las etapas más importantes de su carrera. En este contexto, compartió aspectos personales que permanecieron ocultos durante gran parte del concurso. Descubre cuáles fueron los desafíos que enfrentó para alcanzar el triunfo y qué planes tiene ahora tras convertirse en el gran campeón.

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