El reciente ganador de ‘Yo soy Grandes batallas’ 2026, Josué Rivaldo, sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre el camino que recorrió para convertirse en el mejor imitador de Raphael del programa. Aunque el público lo vio brillar semana tras semana sobre el escenario, detrás de cada presentación hubo momentos difíciles, sacrificios familiares y problemas de salud que pusieron a prueba su determinación. Tras alcanzar la victoria y llevarse el premio mayor, el artista decidió contar todo lo que vivió durante la competencia y cómo esas experiencias marcaron una de las etapas más importantes de su carrera. En este contexto, compartió aspectos personales que permanecieron ocultos durante gran parte del concurso. Descubre cuáles fueron los desafíos que enfrentó para alcanzar el triunfo y qué planes tiene ahora tras convertirse en el gran campeón.

¿QUÉ DIJO JOSUÉ RIVALDO SOBRE SU PREPARACIÓN PARA IMITAR A RAPHAEL EN ‘YO SOY’?

Luego de consagrarse como ganador del programa, Josué Rivaldo explicó que su preparación durante los meses de competencia fue intensa y exigió un alto nivel de compromiso, lo que lo obligó a dejar de lado aspectos importantes de su vida personal para concentrarse en cada presentación. Según contó, el proceso estuvo marcado por una fuerte carga emocional y sacrificios constantes que no siempre fueron visibles para el público.

En ese sentido, el artista reveló que uno de los mayores retos fue el distanciamiento de su familia, especialmente de su pequeño hijo Bastian, de apenas dos años y medio, a quien no pudo acompañar como hubiera querido en una etapa clave de su crecimiento debido a los ensayos y presentaciones. “Perdí cosas muy valiosas por estar en el concurso, como acompañar a mi hijo en una etapa tan importante, justo ahora que va al nido”, expresó.

Asimismo, el imitador de Raphael aseguró que, pese a la dificultad de esta separación, su esfuerzo tuvo un sentido profundo y que espera que con el tiempo su hijo comprenda las decisiones que tomó para cumplir sus objetivos profesionales. “Me siento contento conmigo mismo, la verdad es que lo di todo en esta competencia. Han sido días muy difíciles, no les voy a mentir, muchos sacrificios”, declaró tras recibir el trofeo.

¿ENFRENTÓ PROBLEMAS DE SALUD DURANTE LA COMPETENCIA?

La recta final del programa también representó un reto físico para el cantante. Rivaldo reveló que llegó a presentarse mientras atravesaba un cuadro de fiebre, tos y malestar general. Muchos espectadores pensaron que las molestias estaban relacionadas con el desgaste de la voz, pero posteriormente explicó que había sido contagiado por su propio hijo.

Pese a estas complicaciones, continuó participando y mantuvo el nivel de sus interpretaciones, situación que finalmente le permitió mantenerse entre los favoritos y alcanzar la victoria en la gran final.

¿QUÉ HARÁ TRAS GANAR ‘YO SOY GRANDES BATALLAS’?

Después de saborear el triunfo y obtener los S/20.000 del premio, Josué Rivaldo confirmó que celebrará este importante momento con un espectáculo especial para todos los seguidores que lo apoyaron durante la temporada. El concierto se realizará el 27 de junio de 2026 en el Teatro Plaza Norte y contará con banda, orquesta en vivo, invitados especiales y una selección de los éxitos más recordados de Raphael.

El ganador señaló que este evento será una forma de agradecer el respaldo recibido durante el concurso y una oportunidad para compartir con el público la emoción que significó alcanzar uno de los logros más importantes de su trayectoria artística, según informa La República.

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