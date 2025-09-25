Este último fin de semana, Néstor Villanueva generó revuelo en la farándula peruana con sus sorprendentes declaraciones en el temible sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, donde no solo contó polémicos pasajes de su vida, sino también detalles de su tormentosa relación que vivió en los últimos años con la madre de sus hijos, Flor Polo. Entre sus revelaciones, el cantante de cumbia contó los motivos por los cuales su matrimonio con la hija de Susy Díaz empezó a quebrantarse. Esto no solo ocasionó la sorpresa de los presentes en el set de televisión, sino también entre los seguidores en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SE QUEBRÓ EL MATRIMONIO ENTRE NÉSTOR VILLANUEVA Y FLOR POLO?

En la última edición de “El valor de la verdad”, Néstor Villanueva sorprendió a más de uno al confesar que el detonante de su relación con Flor Polo fue su mascota. Según el cantante peruano, todo inició cuando el perro defecó en la sala de su casa, lo que llevó a que se originara una discusión donde no hubo gritos y que pudo haberse evitado. Pese a que la relación atravesaba momentos de distanciamiento, Villanueva aseguró haberse sorprendido cuando Flor declaró públicamente que su matrimonio estaba en crisis.

“Fue una discusión tonta. Nos íbamos a divorciar por el perro. De ahí inicia todo. No tiene sentido. Lo hubiéramos podido haber solucionado porque yo luché por mi matrimonio, incluso fui a la televisión a decir que amo a Flor y todo eso. Pero cuando la vimos me quedo sorprendido por lo que ella dice, y mi hijo me pregunta ‘Papá, porque mi mamá dice eso’”, contó. Este problema ocasionó que se le impida al cantante ver a sus menores hijos desde hace más de tres año, lo cual lamenta mucho la situación.

PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ NÉSTOR VILLANUEVA EN “EL VALOR DE LA VERDAD”